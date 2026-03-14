Expulsan al defensor Abdel Abqar del Getafe tras “pellizcar” los genitales a Sorloth [Video]

El defensor Abdel Abqar del Getafe fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 55 del partido de La Liga de España disputado ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, tras pellizcarle la entrepierna a Alexander Sorloth.

Cuando el marcador indicaba el 1-0 a favor del Atlético de Madrid —con un golazo de Nahuel Molina al minuto 8—, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias recibió el aviso del VAR acerca de una acción antideportiva.

A los 10 minutos del complemento, las imágenes revelaron que Abqar, lejos de cualquier disputa por el balón, pellizcó los testículos del delantero noruego Sorloth mientras ambos caminaban en el centro del campo.

Abdel Abqar was sent off 🟥 after touching Alexander Sørloth inappropriately, which caused Sørloth to react and pull him down. 😳



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La acción había pasado completamente desapercibida en el desarrollo en directo del partido, lo que motivó la intervención del sistema de videoarbitraje y una posterior revisión prolongada que generó incertidumbre entre los espectadores, que inicialmente relacionaron la revisión con una falta previa del argentino Molina.

La revisión de las imágenes permitió al árbitro constatar la naturaleza de la falta, lo que derivó en la tarjeta roja directa para Abqar. Por su parte, Sorloth fue apercibido con tarjeta amarilla por su reacción posterior, que consistió en agarrar del brazo a Abqar y tirarlo al suelo.

Primera expulsión en España

Abqar, defensor central de 27 años nacido en Settat, Marruecos, jugó con este su partido número 17 con el Getafe, siendo esta su primera expulsión en el club. Además, registra siete tarjetas amarillas y dos asistencias desde su llegada desde el Alavés.

Esta baja numérica no frenó la insistencia del Getafe, que forzó al arquero argentino Juan Musso a realizar al menos dos intervenciones decisivas, incluida una espectacular parada a un cabezazo de Adrián Liso (que reemplazó al argentino Luis Vázquez) en los minutos finales.

En declaraciones a Movistar LaLiga, Musso describió lo ajustado del desenlace: “Ellos se fueron a por todas. En el segundo tiempo pudimos hacer el segundo y liquidarlo, pero no quiso entrar”. El guardameta argentino valoró además el trabajo del colectivo y la importancia de sostener una racha positiva antes del inminente encuentro de Champions League frente al Tottenham.

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