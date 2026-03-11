Arbitraje español admitió que se debió expulsar a Rudiger en acción violenta en Madrid vs. Getafe

El arbitraje español rectificó tarde la reciente controversia que empapó al Real Madrid. Durante la emisión del programa ‘Tiempo de Revisión’ Marta Frías, portavoz del CTA, fue tajante al calificar como un “error claro, obvio y manifiesto” la omisión de la tarjeta roja para Antonio Rüdiger en el duelo de la jornada 26 contra el Getafe.

Según el organismo, el defensor alemán debió ser expulsado por propinar un rodillazo a Diego Rico mientras este se encontraba tendido en el suelo. A pesar de que el conjunto azulón logró llevarse los tres puntos del feudo madridista con un 0-1, la admisión del error subraya una falla crítica en la aplicación de la tecnología.

“Se lanza con la rodilla contra un rival… sin opción de disputar el balón”, explicó Frías, señalando que el VAR, a cargo de Valentín Pizarro, falló al no recomendar la revisión en el monitor para el colegiado Alejandro Muñiz.

El CTA concluyó que la acción debió sancionarse con roja directa por conducta violenta, dejando en evidencia el perjuicio sufrido por el Getafe durante el encuentro.

Por otro lado, el comité también analizó la última jugada del partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid. En esta ocasión, la resolución favoreció a los blancos.

Según el análisis técnico, el jugador tocó “claramente el balón primero con su pie”, calificando el contacto posterior como “residual e insuficiente”.

