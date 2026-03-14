Fuertes protestas en Cuba por apagones y escasez dejan al menos cinco detenidos

Cientos de personas salieron a las calles de Morón, en el centro de Cuba, para protestar por los prolongados apagones y la escasez de alimentos, una manifestación que terminó con al menos cinco detenidos y enfrentamientos con las autoridades, informaron medios oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.

De acuerdo con el medio estatal Invasor, los incidentes ocurrieron la noche del viernes y se extendieron hasta la madrugada del sábado, cuando un grupo de residentes se congregó tras más de 24 horas sin servicio eléctrico en la ciudad.

La falta de energía se enmarca en la crisis energética que atraviesa el país, agravada recientemente por restricciones en el suministro de petróleo. Testigos relataron que varios centenares de personas, de distintas edades, recorrieron de forma pacífica algunas calles de Morón mientras golpeaban cazuelas y levantaban las linternas de sus teléfonos móviles para iluminarse en medio de la oscuridad causada por los apagones.

Durante la protesta se escucharon consignas como “¡Corriente y comida!”, “¡Pongan la corriente!”, “¡Libertad!” y “¡Patria y Vida!”, además de críticas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, según videos difundidos en redes sociales. La marcha se dirigió posteriormente hasta la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país, donde algunos manifestantes exigieron respuestas a las autoridades.

En ese punto la tensión aumentó y, según los reportes, un pequeño grupo lanzó piedras contra el edificio, ingresó al interior y provocó destrozos, además de encender una hoguera de grandes dimensiones frente a la entrada con materiales que habrían sido sacados del inmueble.

Ante la situación, unidades especiales del Ministerio del Interior intervinieron para dispersar a los manifestantes.

Durante el operativo se produjeron las detenciones y se escucharon ruidos similares a disparos, de acuerdo con varios testimonios. Algunas personas también reportaron heridos, aunque no se han divulgado cifras oficiales.

El diario Invasor señaló que durante los disturbios también se registraron daños en una farmacia y en una sucursal de la cadena estatal de tiendas Caribe. Tras los enfrentamientos, la cobertura móvil en Morón dejó de funcionar durante varias horas, lo que dificultó la comunicación y la difusión de información desde la ciudad.

La organización no gubernamental Justicia 11J denunció lo que describió como un posible apagón de internet en la localidad. El malestar por los frecuentes cortes eléctricos ha aumentado en Cuba en las últimas semanas y ha generado pequeñas protestas y cacerolazos en distintas ciudades, especialmente en La Habana.

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