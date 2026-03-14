IRS advierte: podrías perder tu reembolso de impuestos del año del COVID si no declaras antes del 15 de abril

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que millones de contribuyentes en Estados Unidos aún no han reclamado sus reembolsos correspondientes al año fiscal 2021, el periodo marcado por la pandemia de COVID-19. El plazo final para presentar la declaración correspondiente y recuperar el dinero vence el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el organismo, más de $1,000 millones de dólares siguen sin reclamarse, por lo que alrededor de 1.1 millones de personas elegibles que no presenten su declaración antes de esa fecha perderán definitivamente su reembolso, que en muchos casos supera varios cientos de dólares.

Más de $1,000 millones siguen sin reclamarse

Según datos oficiales del IRS, alrededor de $1,000 millones de dólares en reembolsos federales correspondientes al año fiscal 2021 permanecen sin ser reclamados. Al respecto, el comisionado del IRS, Danny Werfel, explicó que muchos contribuyentes simplemente no presentaron su declaración de ese año y, por lo tanto, nunca solicitaron su reembolso.

“El IRS quiere recordar a los contribuyentes que pueden perder su reembolso si no presentan su declaración antes de la fecha límite”, señaló Werfel a través de un comunicado difundido por la agencia.

El sistema fiscal estadounidense permite reclamar un reembolso hasta tres años después de la fecha límite original de presentación. Una vez que ese periodo termina, el dinero queda en poder del Departamento del Tesoro y ya no puede recuperarse.

La fecha límite es el 15 de abril de 2026

Para el año fiscal 2021, el plazo final para presentar la declaración es el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el IRS, si un contribuyente no presenta su declaración antes de esa fecha, el gobierno federal se quedará de manera permanente con este dinero.

“Si los contribuyentes no presentan su declaración dentro del plazo de tres años, la ley establece que el dinero pasa al Tesoro de Estados Unidos”, indicó el aviso de la agencia.

Esto significa que quienes trabajaron en 2021 y tuvieron impuestos retenidos podrían estar dejando dinero sin reclamar.

El fallo judicial que podría abrir la puerta a reembolsos de multas e intereses

Esta determinación surge después de una decisión judicial emitida en noviembre de 2025, donde un tribunal federal determinó que la emergencia de salud pública por COVID-19 debe considerarse un periodo de desastre federal bajo la sección 7508A(d) del código tributario.

La emergencia incluye el periodo que va del 20 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2023, y obliga al IRS a posponer ciertos plazos fiscales que se vencieron en estas fechas, más 60 días adicionales.

Según esa interpretación, los plazos para presentar declaraciones correspondientes a 2019, 2020, 2021 y 2022 debieron extenderse hasta el 10 de julio de 2023. Por ello, algunos abogados fiscales sostienen que el IRS no tenía autoridad para aplicar multas o intereses por retrasos en este periodo.

“Las cantidades potenciales podrían ser significativas, especialmente para empresas que enfrentaron problemas de liquidez durante la pandemia y recibieron sanciones fiscales”, escribió Jessica Marine, socia del despacho Frost Law, en un análisis reciente.

En consecuencia, contribuyentes que pagaron multas o intereses entre enero de 2020 y julio de 2023 podrían solicitar que el IRS revise esos cargos y, en algunos casos, reclamar un reembolso.

SI bien, el fallo judicial sugiere que los plazos fiscales se movieron hasta el 10 de julio de 2023, lo más recomendable es presentar la declaración y solicitar el reembolso antes del 15 de abril para evitar alguna multa o cobro de intereses que reduzcan el monto del reembolso.

“Millones de contribuyentes podrían ser elegibles, pero si las personas no presentan sus solicitudes antes del 10 de julio de 2026, pierden la posibilidad de un reembolso o una reducción”, detalló Jon Wasser, socio de Fox Rothschild que se especializa en temas fiscales, a USA Today.

¿Quiénes podrían tener dinero pendiente del IRS?

El IRS explicó que muchas personas que no están obligadas a declarar impuestos aun así pueden tener derecho a un reembolso, especialmente si tuvieron ingresos bajos o trabajos temporales, entre ellas:

Trabajadores con empleos temporales o por temporada

Personas con ingresos bajos que no estaban obligadas a declarar

Estudiantes que trabajaron durante parte del año

Contribuyentes que olvidaron presentar la declaración en 2021

Según estimaciones de la agencia, el reembolso promedio de ese año fiscal ronda los $781 dólares, aunque el monto exacto depende de los ingresos y retenciones de cada persona.

Créditos fiscales que también podrían perderse

Además del reembolso básico, las personas que no presentaron su declaración de 2021 podrían perder acceso a importantes créditos fiscales como:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)

Créditos educativos como el American Opportunity Credit

El IRS advirtió que algunos contribuyentes podrían recibir montos mucho mayores si califican para estos beneficios: “Las personas pueden perder no solo su reembolso, sino también créditos fiscales importantes si no presentan su declaración a tiempo”, indicó la agencia.

Otros requisitos antes de recibir el dinero

El IRS advirtió que, entre los requisitos para reclamar este reembolso correspondiente al 2021, el contribuyente debe estar al día con otras obligaciones fiscales, por lo que el reembolso podría retenerse si el contribuyente:

No presentó declaraciones de años posteriores

Tiene deudas fiscales pendientes

Debe pagos federales como préstamos estudiantiles en mora

En estos casos, “el IRS puede aplicar el reembolso a deudas federales pendientes antes de emitir cualquier pago al contribuyente”, explicó el IRS.

Otro requisito que establece el IRS es revisar el historial fiscal personal para confirmar si el IRS aplicó multas o intereses durante el periodo de pausa de la pandemia. Para ello, puedes consultar la transcripción de la cuenta fiscal del IRS, que ofrece información sobre:

El estado de la declaración

Tu estado civil del año de la declaración

Los ingresos declarados

Los pagos realizados

Las multas e intereses aplicados

Estas transcripciones están disponibles a través de la cuenta en línea del IRS o solicitarlas por correo. También puedes solicitar el documento llamando al 800-908-9946, el servicio automatizado de transcripciones fiscales. El documento suele llegar por correo en un plazo de cinco a diez días.

Cómo presentar una declaración atrasada

Las personas que nunca presentaron su declaración correspondiente al 2021 aún pueden hacer su solicitud, correspondiente a ese año fiscal.

El IRS recomienda seguir estos pasos:

Obtener el Formulario 1040 del año fiscal 2021

Reunir documentos de ingresos como W-2 o 1099

Presentar el Formulario 843 del IRS, Solicitud de reembolso y solicitud de reducción o eliminación de penalidades.

Solicitud de reembolso y solicitud de reducción o eliminación de penalidades. Presentar la declaración antes del 15 de abril de 2026

También es posible obtener ayuda gratuita a través de programas como el de Asistencia Voluntaria con el Impuesto Sobre la Renta (VITA), diseñados para asesorar a contribuyentes con ingresos bajos o moderados.

Por qué esto importa especialmente para la comunidad latina

Expertos en preparación de impuestos señalan que muchos contribuyentes inmigrantes o trabajadores independientes no presentan declaraciones porque creen que no califican para un reembolso. Sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario.

“Muchos trabajadores latinos podrían tener dinero esperando y no lo saben porque nunca presentaron su declaración”, explicó el IRS en diferentes materiales de orientación para contribuyentes.

Para familias con ingresos ajustados, recuperar unos cientos de dólares puede marcar un alivio en el presupuesto familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos no reclamados por el año fiscal 2021

¿Qué pasa si no presento mi declaración de 2021 antes del 15 de abril de 2026?

Si no presentas la declaración antes de esa fecha, perderás cualquier reembolso correspondiente a ese año fiscal.

¿Cuánto dinero podría recibir si presento esa declaración atrasada?

El IRS estima que el reembolso promedio no reclamado es de alrededor de $781 dólares, aunque el monto depende de cada caso.

¿Aún puedo reclamar créditos fiscales del 2021?

Sí. Si presentas la declaración antes del plazo, todavía podrías reclamar créditos como el EITC o el Crédito Tributario por Hijos, siempre que cumplas los requisitos fiscales.

¿Necesito declarar si mis ingresos fueron bajos en 2021?

En muchos casos no era obligatorio, pero aun así podrías tener derecho a un reembolso si tu empleador retuvo impuestos.

¿Dónde puedo obtener ayuda gratuita para declarar?

Programas como VITA y Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores (TCE) ofrecen asistencia gratuita para personas con ingresos bajos o moderados.

Conclusión

El recordatorio del IRS llega en un momento clave para millones de contribuyentes que podrían estar dejando dinero sin reclamar, en un contexto de altos precios y dificultades para encontrar nuevos empleos.

Con más de $1,000 millones de dólares en reembolsos pendientes, la agencia insiste en aprovechar esta oportunidad para quienes no presentaron su declaración de 2021.

Para muchas familias, especialmente en comunidades latinas, revisar si tienen un reembolso pendiente podría significar recuperar cientos o incluso miles de dólares.

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