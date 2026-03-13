El IRS atenderá en persona algunos sábados en Nueva York y Nueva Jersey; aquí puedes recibir ayuda gratis para tus impuestos

En plena temporada de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que abrirá centros de asistencia presencial algunos sábados en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para ayudar a contribuyentes que necesiten orientación con sus declaraciones.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios gratuitos durante el periodo de mayor demanda, de un mes antes de la fecha límite para presentar declaraciones, el 15 de abril de 2026.

¿Qué oficinas abrirá el IRS los sábados durante la temporada de impuestos?

La agencia detalló que varios Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) estarán abiertos en determinados sábados para atender a personas que necesitan ayuda personalizada.

Estas jornadas forman parte del programa nacional de asistencia que el IRS implementa cada año durante la temporada fiscal, cuando millones de personas presentan sus declaraciones.

“Queremos facilitar que los contribuyentes obtengan ayuda directa cuando más la necesitan”, señaló el IRS en su anuncio oficial sobre las jornadas especiales, este jueves 12 de marzo de 2026.

El objetivo es ofrecer orientación a personas que tienen dudas sobre formularios, pagos o estatus de su reembolso.

¿Qué tipo de ayuda puedes recibir en estas oficinas del IRS?

Los centros de asistencia del IRS ofrecen orientación directa a contribuyentes con funcionarios que resuelven dudas sobre impuestos federales como:

Ayuda para preparar o corregir declaraciones de impuestos

Información sobre el estado de un reembolso

Asistencia con pagos o planes de pago

Obtención de transcripciones fiscales

Verificación de identidad requerida por el IRS

De acuerdo con el IRS, estos centros están diseñados para resolver problemas que requieren atención personalizada y no pueden solucionarse fácilmente por internet o teléfono.

“Los contribuyentes pueden reunirse directamente con personal del IRS para resolver preguntas específicas sobre su situación fiscal”, explicó la agencia en su portal oficial.

Dónde habrá asistencia presencial en Nueva York y Nueva Jersey

En la región del noreste, varios centros de asistencia estarán abiertos durante estas jornadas especiales.

En Nueva York, los contribuyentes podrán encontrar oficinas del IRS en ciudades como:

Nueva York

Buffalo

Albany

Mientras tanto, en Nueva Jersey existen centros de asistencia en ciudades como:

Newark

Cherry Hill

Paterson

El IRS recomienda consultar previamente los horarios de atención en el localizador de oficinas en su sitio web para confirmar horarios y disponibilidad.

¿Cuándo abrirán los centros del IRS los sábados y en qué horario?

Las fechas confirmadas para 2026 son:

28 de febrero

28 de marzo

11 de abril

25 de abril

30 de mayo

27 de junio

Horario

9:00 a.m. – 4:00 p.m. (hora local)

Recuerda: No todas las oficinas participan en todas las fechas

¿Qué documentos debes llevar si visitas un centro del IRS?

Para recibir ayuda de manera eficiente, el IRS recomienda que los contribuyentes lleven documentos importantes a su cita, entre ellos:

Identificación oficial con fotografía

Número de Seguro Social (ITIN)

Declaraciones de impuestos de años anteriores

Documentos de ingresos (formularios W-2 o 1099)

Cartas recibidas del IRS

“Tener estos documentos disponibles permite que los representantes del IRS puedan revisar el caso y ofrecer asistencia más precisa”, establece la guía para contribuyentes del IRS.

Por qué la asistencia presencial sigue siendo importante

Aunque la autoridad ha intentado agilizar los procesos fiscales con herramientas de internet, millones de contribuyentes aún requieren de atención directa con un especialista para resolver sus dudas. Normalmente, las personas que requieren atención personalizada para sus declaraciones son:

Personas que presentan declaraciones complejas

Necesitan corregir errores en declaraciones previas

Enfrentan problemas con su identidad fiscal

Tienen dudas sobre pagos o deudas con el IRS.

Para muchos contribuyentes, la atención presencial puede acelerar procesos para presentar sus declaraciones y recibir sus reembolsos. Además, estas jornadas también ayudan a reducir errores.

Lo que debes saber antes del 15 de abril

El 15 de abril de 2026 es la fecha límite para presentar sus declaraciones de impuestos federales en Estados Unidos.

Si no presentas tu declaración antes de esa fecha, puedes enfrentar penalizaciones o intereses si debes dinero al gobierno.

También el IRS recomienda a los contribuyentes presentar su declaración lo antes posible para evitar retrasos.

“Presentar los impuestos con tiempo puede ayudar a evitar errores y acelerar la entrega de los reembolsos”, afirmó la guía para contribuyentes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre atención personalizada los sábados en oficinas de atención del IRS

¿Cuándo abrirán los centros del IRS los sábados?

El IRS anunció jornadas especiales de atención durante algunos sábados de la temporada de impuestos. Las fechas específicas pueden variar según la ciudad.

¿Necesito cita para recibir ayuda?

En muchos casos, sí. El IRS recomienda consultar el sitio web oficial o llamar para confirmar disponibilidad antes de acudir.

¿La ayuda del IRS en estas oficinas es gratuita?

Sí. La asistencia que ofrece el IRS en sus centros oficiales es gratuita para los contribuyentes.

¿Qué tipo de problemas atienden estas oficinas?

Los servicios que ofrecen estas oficinas son: declaraciones de impuestos, pagos, cartas del IRS, transcripciones fiscales y verificación de identidad.

¿Qué pasa si no presento mis impuestos antes del 15 de abril?

El IRS puede aplicar multas e intereses si un contribuyente debe impuestos y no presenta su declaración antes de la fecha límite.

Conclusión

El IRS ofrece atención extendida en sus centros de asistencia para facilitar que los contribuyentes puedan resolver dudas y cumplir con sus obligaciones fiscales antes de la fecha límite del 15 de abril.

Para muchas personas, especialmente aquellas que enfrentan situaciones fiscales complejas, la atención presencial ayuda a evitar errores y recibir orientación directa.

Con la temporada de impuestos acercándose a su último mes, estos centros pueden ser una oportunidad para resolver problemas fiscales y asegurarse de que la declaración se presente correctamente.

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