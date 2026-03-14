Jessica Maldonado habla de su salida de Telemundo

Jessica Maldonado, quien trabajó como reportera del programa Al Rojo Vivo, en Telemundo, contó detalles de su salida de la cadena de televisión.

En una transmisión en vivo con Rodner Figueroa profundizaron sobre este tema. “Y hablando de eso Jessica, ¿cómo te… o sea, cuando te dieron la noticia que ya no ibas a trabajar más en Telemundo, cómo te cayó eso?”, le preguntó el venezolano.

Ante esto, la periodista comentó: “Fíjate, Rodner, pensé que me iba a caer peor o que me iba a devastar. Nada, nada me devastó más que lo que me pasó el 8 de enero [referencia a los incendios que ocurrieron en Los Ángeles el año pasado]. Nada. Y creo que eso como que me preparó, fíjate”.

Además, explicó que su trayectoria no tenía por qué terminar con su salida de Telemundo. “Como lo dije, una persona que me entrevistó… alguien me preguntó: ‘Oh, ¿se te acabó la carrera?’. No, no. Porque ¿sabes qué? Tanto tú como yo hemos trabajado muchos años y la carrera, el cariño, el respeto que hemos tenido con el público… ese cariño no te lo da ninguna cadena, ni de aquí ni de allá; te lo ganas tú”.

En este sentido, la periodista agregó: “Y yo confío en que ese cariño y ese respeto con el que yo todos los años que tengo en esta industria he salido a hablar… hasta cuando me dejan comentarios feos, no me importa. Entonces no me sorprendió cuando me lo dijeron. Y no me sorprendió porque creo que era tan devastador lo que había pasado [con los incendios] que perder un empleo es solamente eso: perder un empleo. No perdí mi carrera, no perdí mi prestigio, no perdí quién soy yo y lo que el público me ha dado, porque ellos son los que me han hecho”.

El despido de Maldonado fue parte de una ola de recortes de personal en la cadena que también afectó a otras figuras, como la presentadora Myrka Dellanos.

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