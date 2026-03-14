Migbelis Castellanos muestra por primera vez en la TV su pelo al natural

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, se atrevió a mostrar su cabellera al natural, algo inédito en su vida, ya que nunca lo había hecho en su carrera.

En el programa Desiguales, la conductora de TV sorprendió con un look inédito en su caso.

En la cuenta en Instagram del show de Univision compartieron un mensaje para hablar de este cambio de la ex reina de belleza. “¡Rizos sin pena! Por primera vez, Migbelis revela su hermoso cabello al natural en televisión 😍. ¿Ya le dijeron por aquí lo bella que se ve?”, escribieron.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018 habló en un video de la emoción que sentía por mostrarse de esta manera, debido a que era una manera de mostrar su aceptación.

“No me van a creer, pero ya estoy lista para Desiguales. Por primera vez en toda mi carrera en televisión, desde que gané el Miss Venezuela en el 2013, yo nunca he salido en televisión nacional en Estados Unidos, ni tampoco en Venezuela, con mi cabello rizado”, dijo.

Algunos mensajes que dejaron en redes sociales por este cambio fueron: “Amooo, es súper tu vibra”, “Me encantan los rizos babygirl”, “Si supieras lo hermosa que te ves”.

Otros comentarios que le dejaron fueron: “Como ya sabes, yo fui una de las únicas de mi temporada con el pelo natural (curly) y tú siempre me dabas consejos y me decías qué lindo me quedaba. Me da mucha alegría verte así amiga. Siempre bella y radiante”, “Es que tú eres tan bella mujer que a ti todo te queda bien”, “Amor con esa cara hasta calva puedes salir y te vas a ver bella”.

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