Hispano acusado de doble homicidio tras robar a su ex novia en Nueva York

Darwin Martínez, joven de 20 años, fue acusado como sospechoso de un doble homicidio en El Bronx, tras ser arrestado por robar a una ex novia delante de su hijo, informó la Policía de Nueva York.

Martínez fue acusado de homicidio el martes por supuestamente dispararle a Adam Waldropt (29) y Gabriel Álvarez (22) afuera del Ferry Point Park en Throggs Neck la madrugada del 28 de julio de 2025. Siete personas se encontraban en el lugar, incluyendo una mujer y dos hombres con pasamontañas que huyeron a toda velocidad en una motocicleta, informó NYPD en ese momento.

Los médicos trasladaron a ambas víctimas al Centro Médico Jacobi, pero no pudieron ser rescatadas, acotó Daily News. Los detectives recuperaron 13 casquillos y cinco balas completas en el lugar. No está claro el motivo del crimen.

Álvarez vivía en Stratford, Connecticut, pero a menudo se alojaba en el apartamento de una novia en Parkchester, según sus amigos. Waldropt residía en Parkchester.

Waldropt trabajaba junto a su padre en 25 Central Park West, un edificio de condominios de lujo en el Upper West Side, donde un administrador se refirió a él como un “miembro valioso de nuestro equipo”.

Durante la investigación de siete meses, la policía identificó a Martínez como posible sospechoso del asesinato. Más pruebas lo vincularon con el tiroteo del martes, tras ser arrestado en Manida St, en Hunt’s Point, por robar a una ex novia delante del hijo de ella.

La policía lo acusó por robo, amenazas y poner en peligro el bienestar de un menor por el asalto del martes. Luego fue acusado de homicidio, agresión y posesión de armas por las muertes de Waldropt y Lyons.

NYPD también sospecha que Martínez podría estar relacionado con otro tiroteo ocurrido en la misma cuadra dos días antes del doble homicidio de julio pasado. En ese incidente, un joven de 21 años fue encontrado con un disparo en el estómago. Fue hospitalizado y se espera su recuperación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El lunes una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC). La semana pasada un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.