Aleska Génesis debuta como actriz en la serie Mi mejor pasajera

Aleska Génesis, modelo venezolana, publicó en su cuenta en Instagram un mensaje para hablar de su debut como actriz en la serie vertical Mi mejor pasajera.

En su publicación, la exparticipante de La Casa de los Famosos escribió: “Estoy demasiado feliz con el estreno de Mi mejor pasajera. Aquí les muestro uno de los primeros capítulos; les confieso que amé interpretar a Paula 🖤 bajo la dirección de un equipo maravilloso”.

La famosa explicó que esta serie puede ser disfrutada en micros a través de la plataforma ViX.

En los comentarios, la creadora de contenido dio algunas características del personaje que interpreta. “Paula es muy celosa y caprichosa 😮‍💨 pero la amarán”, dijo.

Aleska Génesis venció sus miedos

Con este proyecto, la venezolana decidió aventurarse en un oficio al que le tenía mucho interés, pero por temor no se había atrevido.

En septiembre del año pasado, la influencer hablaba de cómo le habían ofrecido proyectos de este estilo, pero los rechazaba. “La realidad es que me han llamado varias veces para actuar y me daba temor… Este año me llamaron y lo pensé mucho, pero me dije: si la vida me está presentando esta oportunidad, tengo que aceptarla y hacerlo bien”, comentó en una entrevista con Produ.

En entrevistas previas a su debut formal, ya había manifestado su interés por la actuación, mencionando específicamente que le atraería interpretar el papel de “mala” en una novela, un perfil que considera encaja con su personalidad fuerte frente a las cámaras.

Ahora que asume este desafío, sus seguidores le han dado su apoyo, pues es una faceta diferente a todo lo que ha hecho en la industria del entretenimiento.

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