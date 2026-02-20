Aleska Génesis y Maripily Rivera se reconcilian luego de intensas diferencias 

Aleska Génesis y Maripily Rivera protagonizaron en La Casa de los Famosos 4 una fuerte rivalidad que se extendió durante varios meses, incluso cuando la venezolana enfrentó situaciones difíciles, como cuando estuvo presa.

Pero ahora, a propósito del estreno de la sexta temporada del reality show de la cadena Telemundo han dejado esto en el olvido.

En una conversación junto a Carlos Adyan, Guty Carrera y Roberto Romano, el “huracán boricua” señaló que Lupillo Rivera fue el principal factor por el que ambas pelearon.

“Afectó a Ariadna también. Ariadna tenía celos, ella estaba un poquito celosa”, dijo sobre cómo la colombiana influyó en esto también cuando participaron hace unos años en la competencia.

Aleska Génesis recordó también que cuando la casa se fue en contra de la puertorriqueña, ella estuvo ahí.

En el programa Hoy Día reaccionaron a esta reconciliación y se mostraron algo dudosos. Por ejemplo, Penélope Menchaca afirmó que conociendo el carácter de cada una se pregunta realmente cuánto podría durar esto.

Por su parte, Chiky Bombom cree que sí se perdonaron, pero no serán grandes amigas.

El público del show matutino reaccionó con varios mensajes. Algunos de los que se leyeron fueron: “Que yo recuerde Maripily entro hablando mal de Aleska por algo que le dijo su supuesta amiga la actriz Gaby Espino”, “Omg todavía Maripily menciona a Lupillo, mujer ya pasa la página con Lupillo. El Lupillo en otro reality con su mujer y está todavía se acuerda de él”.

Esta es una muestra cómo se pudieron limar asperezas entre ambas creadoras de contenido y enviaron un mensaje positivo en medio de toda la atención mediática que se generó por el estreno de La Casa de los Famosos 6.

