Con emoción, rebusque y preocupación NYC se prepara de cara al Mundial de Fútbol

Faltan 90 días para que suene el pitazo inicial del Mundial de Fútbol 2026, que este año llega a su edición número 23, donde 48 equipos de todo el mundo se disputarán la copa. Y en Nueva York ya empieza a sentirse el ambiente futbolero entre los hinchas del balompié.

Y es que el evento, considerado el más grande del planeta entre los amantes del fútbol, deporte insignia en la mayoría de países latinoamericanos, ha empezado a llenar de emoción a muchos neoyorquinos, no solo porque varios de los juegos se disputarán en el estadio MetLife de Nueva York y New Jersey sino porque además representa una oportunidad de bonanza económica.

Así lo aseguran hispanos de la Gran Manzana como Sandra Lozano, quien dice que más allá de poder sentir la vibra mundialista de cerca, y con la esperanza de que la selección Colombia, a la que tanto apoya, llegue a las rondas finales y pueda verla en vivo y en directo, espera hacer “platica extra”.

“Yo soy futbolera de corazón, porque el fútbol para los colombianos es casi una religión. Y esta vez siento que tenemos un equipo que va a llegar muy lejos, pero al mismo tiempo sé que habrá muchos hinchas viniendo, por lo que espero rentar mi sala y el cuarto pequeño que tengo en mi apartamento para ayudar a albergar a algunos fans y ganarme unos dolaritos así”, asegura la madre de familia. “También estoy hablando con unas vecinas para hacer empanadas y tamales y jugos y venderlos afuera del estadio los días de los partidos y afuera de donde monten los sitios del FIFA Fan Fest”.

Los planes de la colombiana coinciden con el reciente anuncio de diferentes organizaciones dedicadas al mundo hotelero que advierten que la Gran Manzana no tiene suficientes habitaciones para rentar a las multitudes de visitantes que se espera comiencen a llegar en junio para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA.

Incluso, como parte de las labores de preparación, el llamado que han hecho líderes de la Ciudad tanto al alcalde Zohran Mamdani como a jefes legislativos es que se suspendan restricciones actuales sobre alquileres en aplicaciones como Airbnb y otras plataformas.

De hecho, la organización Partnership for New York City y las cámaras de comercio de los cinco condados señalan que la Ciudad debería suspender normas de alquiler a corto plazo entre el 1 de junio y el 31 de julio para que más personas puedan encontrar sitios donde quedarse en apartamentos de neoyorquinos.

“Creo que la Ciudad debe permitir que todos los que tenemos espacios en nuestras casas los rentemos sin restricciones, no solo para mostrarle a los visitantes que vienen por la Copa del Mundo que somos gente amable y que recibe a todos con los brazos abiertos sino también para agarrar una tajada de los millones que un evento así va a dejar”, asegura el dominicano Ramón Ignacio, quien también está haciendo adecuaciones en su apartamento el Alto Manhattan para albergar a varios amantes del fútbol.

“Yo voy a comprar tres camarotes para rentarle a seis personas. No sé mucho de fútbol, pero sí sé de negocios y este mundial puede ser un buen negocio para todos en esta ciudad”, aseguró el inquilino de un apartamento de dos cuartos, quien propone que para garantizar que haya mayor seguridad, la administración municipal debería crear un sistema de registro de turistas y de arrendatarios temporales. “Si hay una lista de gente como yo que tiene espacios para rentar, la gente que necesite un lugar puede alquilarlo directamente en esas listas y así sale mejor para todos”.

Todavía faltan detalles por ultimar, pero lo que es claro es que las diferentes autoridades municipales, estatales y federales siguen alistándose para la cita mundialista que se estima le dará un impulso económico de por lo menos $3,000 millones de dólares a la ciudad. Aunque los partidos en el área triestatal se jugarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, en New Jersey, que tiene capacidad para más de 82,000 espectadores, se prevé que buena parte de los visitantes se quedará en los cinco condados.

Otros sectores en los que las autoridades están metiendo mano tienen que ver con el transporte, donde la Administración Federal de Tránsito asegura que está invirtiendo $100 millones de dólares.

Y aunque el primer partido de la selección estadounidense se jugará en Los Ángeles el 12 de junio, al día siguiente, los neoyorquinos recibirán a miles de aficionados que acudirán al estadio cruzando el puente a ver el partido Brasil contra Marruecos.

Otros encuentros que emocionan a los latinos que viven en Nueva York son Ecuador contra Alemania y Panamá contra Inglaterra. Además de la gran final que se jugará en el MetLife y que además de los asistentes al juego atraerán a miles de fanáticos más que seguirán los partidos desde los lugares que montará la FIFA en varios puntos de Nueva York para que los fans sigan el torneo. La cifra de fans que se estima llegarán a la Gran Manzana se calcula en 1 millón.

Rockefeller Center se transformará en la “Villa del Aficionado NYNJ World Cup 26 y Telemundo” entre el 4 y el 19 de julio con ​​proyecciones de partidos en vivo y eventos culturales. Asimismo, el Queens/USTA Billie Jean King National Tennis Center y el Estadio Louis Armstrong serán Zona del Aficionado oficial del 17 al 28 de junio de 2026. Times Square servirá como centro de celebraciones, y se está contemplando habilitar áreas especiales como la 9.ª Avenida en Hell’s Kitchen, donde los aficionados puedan beber legalmente al aire libre entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Sin embargo, en medio de la emoción que genera el torneo de fútbol más importante del mundo, fanáticos como Julio Monroy no ocultan que a raíz de las tensas relaciones entre Estados Unidos y países árabes tras las incursiones a Irán, hay preocupación por la seguridad en eventos multitudinarios.

“A mí me gusta mucho el fútbol, pero con todo lo que está pasando con las acciones que ha hecho el presidente Trump en Oriente Medio, me asusta mucho que algo pueda pasar en alguno de los eventos masivos. Quiera Dios que no, pero eso me espanta mucho”, asegura el hincha de la la selección mexicana. “De hecho cada día que pasa tristemente pienso que no voy a querer asistir a ninguno de los eventos que hagan donde haya mucha gente”.

Juanse Rodríguez comparte el mismo sentir pero asegura que confía plenamente en que la policía de Nueva York y las diferentes fuerzas el orden están en capacidad de garantizar que los eventos deportivos y las concentraciones masivas transcurran con plena normalidad.

“Yo siento que una cosa como la Copa del Mundo podría ser una oportunidad para que los enemigos de Estados Unidos quisieran hacer un ataque en venganza pero también reo que tanto el gobierno federal como la policía están preparadas para evitar que algo malo pase. Sin embargo creo que todos tenemos que estar alertas y atentos para cuidarnos entre sí”, comenta el joven, quien agrega que acudirá a tantas actividades como pueda.

Y en medio de las labores de planeación previas a la Copa del Mundo y a la llegada de fanáticos el fútbol a la Gran Manzana, este miércoles el alcalde Mamdani se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de la cita que el líder deportivo sostuvo con el presidente Donald Trump en medio de preocupaciones por la incertidumbre de la situación política del mundo en torno al campeonato.

La administración municipal calificó el encuentro como positivo.

“El alcalde Mamdani y el presidente de la Copa Mundial de la FIFA, Gianni Infantino, tuvieron una reunión productiva para continuar los preparativos para la Copa Mundial”, dijo Maya Handa, encargada de a preparación, quien además de recalcar que se estima que la Copa del Mundo atraerá a más de un millón de visitantes, dijo que generará más de 26,000 nuevos empleos y más de $1,700 millones de dólares en ingresos para restaurantes, hoteles y pequeñas empresas.

Handa mencionó que en las próximas semanas la Ciudad anunciará varias iniciativas y oportunidades para los hinchas.

.

Otro de los lunares que denuncian hinchas el fútbol es el alto costo que tienen los boletos para poder ir a ver los partidos de fútbol, un tema que neoyorquinos como Mónica Rivero esperan pueda ser tema de las conversaciones del mandatario municipal con representantes de la FIFA para que “todos disfrutemos por igual”.

El mundial de fútbol en datos