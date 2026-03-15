Israel afirma que el hermano del atacante de una sinagoga en Michigan era comandante de Hezbolá

El ejército de Israel afirmó el domingo que el hermano del hombre que atacó una sinagoga en Michigan la semana pasada era un comandante del grupo militante Hezbolá, mientras continúa la investigación sobre el incidente ocurrido en las afueras de Detroit, informó la agencia Associated Press.

Las autoridades comunicaron que Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, estrelló su vehículo contra el Templo Israel, una de las sinagogas reformistas más grandes de Estados Unidos, y murió tras un enfrentamiento armado con personal de seguridad.

El ataque ocurrió después de que el agresor presuntamente supiera que cuatro miembros de su familia habían muerto en un bombardeo israelí en Líbano.

El ejército israelí señaló que uno de los fallecidos en ese ataque aéreo, Ibrahim Ghazali, era comandante de Hezbolá y se encargaba de gestionar armamento para una unidad responsable de lanzar cohetes contra Israel.

El bombardeo ocurrió el 5 de marzo en Líbano y, según Israel, en él murieron Ibrahim Ghazali y otros tres familiares del atacante.

Un funcionario libanés que habló bajo condición de anonimato confirmó a AP la muerte de Ibrahim Ghazali y explicó que en el ataque también murieron sus hijos, Ali y Fátima, así como su hermano Kassim.

El ataque tuvo lugar en su vivienda poco después del atardecer.

En un comunicado enviado a AP desde Beirut, Hezbolá indicó que Ibrahim y Kassim Ghazali participaban como árbitro en una liga local de fútbol y como miembro de un grupo de ojeadores, y que fueron atacados en su casa junto con sus hijos.

La agencia de noticias señaló que el grupo no negó explícitamente que Ibrahim Ghazali estuviera vinculado a la organización.

La oficina del FBI en Detroit, que lidera la investigación del ataque a la sinagoga, declinó comentar las afirmaciones del ejército israelí. “Por respeto a la investigación en curso, seguiremos absteniéndonos de comentar su contenido”, dijo el portavoz del FBI, Jordan Hall, en un correo electrónico citado por AP.

En la sinagoga había decenas de niños. Foto: Paul Sancya / AP

De acuerdo con las autoridades, el jueves Ayman Ghazali permaneció cerca de dos horas dentro de su vehículo frente al Templo Israel antes del ataque.

En el automóvil tenía un rifle, fuegos artificiales de uso comercial y bidones con un líquido que se cree era gasolina. Posteriormente embistió el edificio, donde había decenas de niños y comenzó a disparar a través del parabrisas, intercambiando disparos con un guardia de seguridad armado.

El atacante terminó suicidándose con un disparo después de quedar atrapado en el vehículo, cuyo motor se incendió, explicó Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit.

Ninguna de las personas dentro del templo resultó herida, algo que las autoridades atribuyen en parte al refuerzo de las medidas de seguridad implementadas en los últimos meses.

El FBI describió el hecho como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía, aunque indicó que todavía no cuenta con pruebas suficientes para clasificarlo formalmente como terrorismo.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de familiar inmediato como cónyuge de una ciudadana estadounidense y obtuvo la ciudadanía en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Vivía en Dearborn Heights, un suburbio de Detroit ubicado a unos 60 kilómetros de la sinagoga.

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