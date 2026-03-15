Mayoría de los votantes en EE.UU. desaprueba la gestión de Trump: encuesta

Una mayoría de votantes registrados en Estados Unidos desaprueba el desempeño del presidente Donald Trump, de acuerdo con una nueva encuesta nacional publicada por NBC News.

El estudio revela que el 54% de los consultados tiene una opinión negativa de su gestión, frente a un 44% que la aprueba, en un contexto político marcado por tensiones internacionales, debates económicos, redadas migratorias y el inicio del ciclo electoral de mitad de mandato.

Descontento con la economía e inflación

Uno de los factores que más afecta la evaluación del presidente es la economía. Según el sondeo, el 62% de los votantes desaprueba la forma en que Trump ha manejado la inflación y el costo de vida, mientras solo el 36% respalda su gestión en esta área.

Además, casi la mitad de los encuestados (48%) considera que las políticas económicas del presidente han perjudicado la economía, frente al 35% que cree que la han ayudado y el 16% que piensa que no han tenido un impacto significativo.

Los aranceles impulsados por la administración también generan rechazo: el 55% de los votantes afirma que estas medidas han dañado la economía, mientras que el 33% considera que han tenido efectos positivos.

La percepción económica también se refleja en la situación personal de los ciudadanos: solo el 27% dice que su situación financiera está mejorando, mientras que el 38% asegura que está empeorando y el 35% afirma que se mantiene igual.

Críticas a Trump por su política exterior y migratoria

La encuesta también muestra cuestionamientos a las decisiones recientes del presidente en política internacional.

Estados Unidos entró en conflicto con Irán luego de que Trump ordenara ataques militares que desencadenaron una escalada militar, una decisión que una mayoría de los votantes considera que no debió haberse tomado.

En materia migratoria, el 54% desaprueba la gestión de Trump, en medio de críticas a las políticas de deportación masiva y a incidentes ocurridos durante operativos federales.

Sin embargo, el mandatario obtiene mejores resultados en seguridad fronteriza, ya que el 53% de los votantes aprueba su manejo de este tema, uno de los ejes centrales de su agenda política.

Los demócratas mantienen una ventaja

En paralelo a la evaluación presidencial, la encuesta muestra que los demócratas mantienen una ventaja de seis puntos en la preferencia de los votantes para controlar el Congreso.

El 50% de los encuestados prefiere que el Partido Demócrata tenga el control, frente al 44% que opta por el Partido Republicano.

Actualmente, los republicanos cuentan con mayorías estrechas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, por lo que los resultados de las elecciones intermedias podrían modificar el equilibrio político en Washington.

El estudio también revela que el 64% de los votantes calificó su interés en las elecciones con un 9 o un 10 sobre 10, una cifra superior a la habitual para esta etapa del ciclo electoral, de acuerdo con NBC News.

La encuesta se realizó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo a 1,000 votantes registrados, con un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales.

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