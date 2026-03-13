Premios Oscar estrena la categoría ‘Mejor Casting’, ¿quiénes son los nominados?

Tras décadas de historia, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas finalmente reconocerá la labor de quienes descubren el talento frente a cámara. El “Mejor Casting” se suma oficialmente a la lista de estatuillas doradas del Premio Oscar.

Se trata de una reivindicación histórica para un gremio que, hasta ahora, era el único de los grandes departamentos de una producción cinematográfica que no contaba con su propia categoría competitiva.

La Academia ha confirmado que esta nueva división se integrará de forma permanente, otorgando el valor que merece a la curaduría de elencos y al proceso de audiciones que define el alma de una película.

Esta decisión marca la primera vez que se añade una categoría nueva desde que se creó la de Mejor Película de Animación en 2001.

La rama de Directores de Casting, que fue creada dentro de la Academia recién en 2013, ha luchado durante más de una década para demostrar que la selección de actores es una decisión creativa fundamental y no solo una tarea administrativa, ya que un elenco bien elegido puede determinar el éxito crítico y comercial de cualquier obra.

Con este movimiento, la Academia busca modernizarse y ser más inclusiva con los profesionales que, desde las sombras, han sido responsables de lanzar carreras icónicas y de encontrar la química perfecta entre los protagonistas que vemos en pantalla.

Los nominados al primer Oscar de Mejor Casting:

Francine Maisler por la película Sinners (Pecadores).

Nina Gold por la película Hamnet.

Cassandra Kulukundis por la película Una batalla tras otra.

Jennifer Venditti por la película Marty Supreme.

Gabriel Domingues por la película El Agente Secreto.

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