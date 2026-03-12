Colman Domingo pide $2 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

El actor Colman Domingo ha decidido deshacerse de la casa en Downey, California, que le ha pertenecido durante años. La propiedad está disponible por poco más de $2 millones de dólares y el mismo actor se ha encargado de promocionar su venta en redes sociales.

Domingo, conocido por protagonizar la serie de HBO ‘Euphoria’, compró esta casa en 2018 por $1.15 millones de dólares y durante todos estos años se encargó de hacer suyo cada espacio y de compartir lo con seres queridos, por lo que asegura que allí creó recuerdos muy especiales.

En la publicación del actor hecha por el actor en Instagram, anuncia: “Esta casa que hicimos un hogar. Ahora a la venta” y destaca que “hay recuerdos de fiestas en piscina, celebraciones, momentos tranquilos de soledad y pura alegría”.

Colman Domingo se casó con Raul Domingo en 2014, por lo que compartieron durante años esta propiedad con familiares o amigos.

La casa fue construida en los años 60 por el arquitecto Jules Salkin y ocupa un lote de 0.37 acres. En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se califica al lugar como una “casa de gran importancia arquitectónica” y como “la joya de la corona del barrio, distinguida por su excepcional procedencia y su cuidadosa conservación”.

La casa principal tiene una extensión de 3,450 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado explica: “La artesanía original de mediados de siglo se conserva intacta: cocina de teca, gabinetes a medida y muebles empotrados de la década de 1960, paneles de madera, paredes de vidrio, techos estilo catedral con vigas, y los distintivos azulejos de colores del baño de la suite principal, creados a partir de auténticos restos de los túneles de mosaico de Charles Kratka en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)”.

Esta propiedad también ofrece áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

