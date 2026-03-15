República Dominicana vs. EE.UU.: Posibles alineaciones y dónde ver la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

El loanDepot Park de Miami se prepara para recibir este domingo el choque más electrizante de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC). República Dominicana y Estados Unidos, los dos grandes favoritos desde el primer día, se miden en una semifinal de pronóstico reservado. Mientras los dominicanos llegan con una racha impecable de cinco victorias y un poder ofensivo que ha igualado récords históricos, el equipo estadounidense busca redimirse ante su público tras un camino con altibajos, decididos a demostrar que el trono del béisbol mundial sigue pasando por sus manos.

El camino a la semifinal

República Dominicana ha sido un una aplanadora. En la fase de grupos, despacharon sin piedad a Nicaragua (12-3), Países Bajos (12-1) e Israel (10-1), cerrando con un triunfo estratégico ante Venezuela (7-5). Su declaración de intenciones definitiva llegó en los cuartos de final, donde le propinaron un nocaut de 10-0 a Corea del Sur en apenas siete entradas, coronado por el cuadrangular de Austin Wells. Con un diferencial de carreras de +41, los dirigidos por Albert Pujols parecen no tener fisuras.

Estados Unidos, por su parte, tuvo un inicio turbulento al caer sorpresivamente ante Italia (6-8) en la primera ronda. Sin embargo, las victorias contundentes sobre Brasil (15-5), Gran Bretaña (9-1) y México (5-3) les permitieron avanzar a cuartos. Allí, en un duelo cerrado en Houston, vencieron a Canadá (5-3) con una sólida labor de Michael Soroka. Hoy, el “Team USA” apuesta a su profundidad y al talento de figuras como Aaron Judge y Bryce Harper para frenar el “Plátano Power”.

Duelo de abridores

La batalla desde la lomita presenta un contraste fascinante. Por Estados Unidos, el encargado de abrir los fuegos será el fenómeno de 23 años, Paul Skenes. El derecho de los Pittsburgh Pirates ya sabe lo que es ganar en este torneo tras su exhibición ante México, donde ponchó a siete en cuatro entradas.

República Dominicana enviará al montículo al experimentado Luis Severino. El derecho de los Athletics llega tras una victoria ante Países Bajos en la que permitió solo una carrera y ponchó a cinco. Severino, con años de experiencia en juegos de alta presión en Nueva York y Oakland, buscará silenciar a la artillería pesada estadounidense.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará este domingo 15 de marzo en el loanDepot Park de Miami. Es el partido estelar de la jornada y el ganador avanzará a la final del martes 17 de marzo.

Horario:

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Canales de Transmisión:

Estados Unidos: FS1 (Fox Sports 1), FOX Deportes y FOX Sports App.

Posibles Alineaciones

Estados Unidos:

Bobby Witt Jr. (SS)

Bryce Harper (1B)

Aaron Judge (RF)

Kyle Schwarber (DH)

Alex Bregman (3B)

Anthony Roman (LF)

Byron Buxton (CF)

Cal Raleigh (C)

Brice Turang (2B)

República Dominicana:

Fernando Tatis Jr. (RF)

Ketel Marte (2B)

Juan Soto (LF)

Vladimir Guerrero Jr. (1B)

Manny Machado (3B)

Junior Caminero (DH)

Julio Rodríguez (CF)

Austin Wells (C)

Gerardo Perdomo (SS)

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