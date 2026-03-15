Si trabajas por tu cuenta, puedes deducir estos gastos de tus impuestos

Trabajar por cuenta propia ofrece flexibilidad, pero también implica asumir responsabilidades fiscales adicionales. Para muchos freelancers, conductores de aplicaciones o pequeños emprendedores en Estados Unidos, conocer los gastos que pueden deducir puede marcar una gran diferencia en el monto final a pagar o en el reembolso a recibir.

Para ayudar a los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite deducir varios gastos que considera “ordinarios y necesarios” relacionados con la actividad laboral. Estos gastos se pueden restar al momento de calcular sus ingresos netos, lo que reduce la cantidad de impuestos que deben pagar.

¿Qué significa ser trabajador independiente ante el IRS?

El IRS considera trabajador independiente a cualquier persona que obtiene ingresos por dedicarse a actividades propias y no como empleado de una empresa.

Entre los casos más comunes se encuentran:

Freelancers

Conductores de aplicación (Uber o DoorDash, entre otros)

Trabajadores de plataformas digitales

Pequeños negocios o contratistas

Según las disposiciones del IRS, generalmente estos contribuyentes deben reportar sus ingresos a través del Formulario Schedule C.

“El gasto (a deducir) debe ser ordinario y necesario para la actividad comercial”, explica el IRS en su guía oficial para pequeños negocios. Esto significa que el gasto debe ser común en el tipo de trabajo que se realiza para considerarlo deducible.

Gastos de vehículo y transporte

Uno de los gastos más comunes que pueden deducir los trabajadores independientes es el uso del automóvil para actividades laborales.

Estos gastos incluyen:

Gasolina

Mantenimiento del vehículo

Seguro

Estacionamiento

Peajes

El IRS permite deducir estos gastos utilizando dos métodos: el gasto real o la tarifa estándar por millaje.

Para el año fiscal 2025, la tarifa estándar del IRS es de 67 centavos por milla recorrida con fines laborales.

“El millaje estándar es una de las deducciones más utilizadas por trabajadores independientes”, señala la agencia.

Internet, teléfono y servicios digitales

Muchos trabajadores por cuenta propia utilizan de manera prioritaria servicios de internet y teléfonos móviles para operar sus negocios. Una parte de esos costos puede deducirse.

Entre los gastos que suelen calificar están:

Servicio de internet

Teléfono móvil

Plataformas digitales de trabajo

Software o aplicaciones profesionales

De acuerdo con el IRS, solo la parte utilizada con fines laborales puede incluirse como deducción.

Esto significa que, si el internet se usa tanto para trabajo como para uso personal, solo una parte del gasto puede declararse.

Equipo de trabajo y materiales

Los trabajadores independientes también pueden deducir gastos relacionados con herramientas necesarias para su actividad.

Esto puede incluir gastos relacionados con:

Computadoras

Cámaras

Herramientas

Equipos especializados

Materiales de trabajo

Según el IRS, estos gastos se consideran parte del costo operativo del negocio: “Los gastos necesarios para operar un negocio pueden deducirse como costos comerciales”.

Dependiendo del valor del equipo, algunos gastos pueden deducirse en un solo año o depreciarse a lo largo del tiempo.

Deducción por oficina en casa

La deducción por oficina en casa es otra de las más utilizadas por los trabajadores independientes.

Para calificar, el espacio debe utilizarse exclusivamente para actividades laborales.

Entre los gastos que normalmente se deducen, destacan:

Parte del alquiler o hipoteca

Electricidad

Agua

Mantenimiento del hogar

El IRS ofrece dos métodos para calcular esta deducción: uno simplificado y otro basado en los gastos reales del hogar. Esta deducción puede representar un ahorro importante en impuestos.

Lo que realmente cambia para los trabajadores independientes

En términos prácticos, las deducciones fiscales pueden reducir significativamente el ingreso sobre el que se calculan los impuestos por pagar.

Esto significa que el trabajador paga impuestos sobre una cantidad menor de dinero.

Según especialistas consultados por NerdWallet, muchos freelancers con incluyen deducciones importantes cada año.

Este es uno de los “errores más comunes entre trabajadores independientes”, afirman los analistas financieros. Para evitar estas omisiones, recomiendan mantener registros detallados de los gastos realizados durante el año para aprovechar al máximo las deducciones disponibles.

Preguntas frecuentes sobre deducciones para trabajadores independientes

¿Qué gastos puedo deducir si trabajo por mi cuenta?

Puedes deducir gastos ordinarios y necesarios para tu actividad laboral: gasolina, equipo de trabajo, internet o materiales.

¿Necesito guardar recibos de mis gastos?

Sí. El IRS recomienda conservar registros y comprobantes para respaldar las deducciones.

¿Qué es el Schedule C?

Es el formulario que utilizan normalmente los trabajadores independientes para reportar ingresos y gastos del negocio.

¿Puedo deducir mi internet si trabajo desde casa?

Sí, pero solo una parte, utilizada para el uso laboral.

¿La oficina en casa siempre se puede deducir?

Solo cuando tienes un espacio destinado exclusivamente para el trabajo.

Conclusión

Trabajar por cuenta propia en Estados Unidos ofrece independencia y oportunidades para crecer, pero también requiere una comprensión más profunda de tus derechos y obligaciones al momento de elaborar tu declaración de impuestos.

Cuando conoces las deducciones disponibles, puedes reducir de manera significativa tu carga fiscal y aumentar tus ganancias como trabajador independiente.

Por ello, los freelancers y trabajadores de plataformas digitales pueden aprovechar estas deducciones como una estrategia fiscal para proteger sus ingresos frente a un sistema tributario que exige cada vez mayor organización.

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