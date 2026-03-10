¿Por qué algunas personas terminan debiendo impuestos al IRS en lugar de recibir reembolso?

La temporada de impuestos en Estados Unidos suele asociarse con la expectativa de recibir dinero del gobierno. Sin embargo, millones de contribuyentes pueden terminar debiendo impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en lugar de recibir un reembolso. Si bien se trata de casos particulares, pueden provocar un golpe importante entre los contribuyentes afectados.

Si bien en este año el gobierno anunció cifras récord para sus reembolsos algunos casos pueden afectarlos de manera importante: cambios en ingresos, retenciones insuficientes o nuevas fuentes de trabajo.

De acuerdo con el IRS y expertos fiscales citados por CNN y la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, el resultado de la declaración depende principalmente de cuánto pagaste en impuestos durante el año y cuánto tendrías que haber pagado realmente. Cuando los pagos anticipados son menores al monto real, el contribuyente debe cubrir esta diferencia.

Cómo funcionan realmente los reembolsos del IRS

El reembolso de impuestos no es un ‘bono’ o un pago extra del gobierno. Se trata de dinero que el contribuyente pagó de más durante el año a través de retenciones en su salario. Al momento de declarar, el IRS aplica un cálculo final entre lo que se pagó anticipadamente y el impuesto real que corresponde pagar.

“Un reembolso ocurre cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que debía durante el año”, indica la guía oficial para contribuyentes del IRS.

Cuando ocurre lo contrario, hay un saldo pendiente que el contribuyente debe pagar.

Lo que realmente cambia cuando tus retenciones no son suficientes

Una de las razones más comunes por las que una persona termina debiendo impuestos es una retención insuficiente en su salario.

Las empresas suelen retener impuestos federales basándose en la información que el trabajador proporciona en el formulario W-4.

Si las retenciones son demasiado bajas durante el año, el contribuyente puede generar un saldo pendiente al presentar su declaración.

“Muchas personas se sorprenden cuando deben dinero porque no revisaron sus retenciones durante el año”, indicó Tom O’Saben, director de contenido fiscal de la National Association of Tax Professionals.

El detalle que puede afectar a trabajadores con múltiples ingresos

Tener más de un trabajo o ingresos adicionales también puede aumentar la probabilidad de generar un saldo en contra en sus declaraciones. Esto se debe a que, cuando tienes varios empleos, cada empleador calcula las retenciones como si ese fuera tu único ingreso.

Esto puede provocar que el total retenido sea menor al impuesto real que corresponde pagar.

Según el IRS, situaciones comunes que pueden generar este problema incluyen:

Trabajar en más de un empleo durante el año

Generar ingresos por trabajos independientes o plataformas digitales

Recibir ganancias de inversiones

Recibir intereses bancarios o dividendos

Estos ingresos adicionales aumentan la obligación tributaria total.

Cambios laborales que pueden afectar tu declaración

Otros factores que podrían provocar un saldo negativo en tu declaración son: Cambiar de trabajo, recibir un aumento o comenzar un empleo independiente.

De acuerdo con el IRS, cuando los ingresos aumentan durante el año, el monto de impuestos retenido inicialmente puede no ser suficiente para cubrir la obligación total.

“Los contribuyentes deberían revisar sus retenciones cuando cambian de trabajo o reciben nuevos ingresos”, recomienda el organismo en su portal oficial. Para muchas personas, estos cambios pasan desapercibidos hasta que llega el momento de declarar y calculan los montos anuales.

Créditos fiscales que pueden cambiar el resultado final

Los créditos fiscales pueden reducir significativamente el impuesto que una persona debe pagar.

Entre los más utilizados se encuentran:

Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC)

Crédito Fiscal por Hijos (CTC)

Créditos por educación

Sin embargo, si un contribuyente no califica para estos beneficios o si su situación cambia, el resultado final puede variar.

Según especialistas fiscales, esto ocurre cuando los ingresos aumentan y el contribuyente deja de cumplir con los requisitos para ciertos créditos.

Datos clave sobre reembolsos y pagos al IRS

Estos son algunos datos importantes que te ayudarán a entender cómo funciona el sistema tributario en Estados Unidos:

La mayoría de los reembolsos del IRS se envían en menos de 21 días cuando la declaración es correcta.

cuando la declaración es correcta. Más de 160 millones de declaraciones individuales se presentan cada año en Estados Unidos, según el IRS.

en Estados Unidos, según el IRS. El resultado de la declaración depende del total de impuestos pagados durante el año.

Recuerda que recibir o no un reembolso depende principalmente de los pagos realizados previamente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cuándo puedes deber impuestos al IRS en tu declaración

¿Por qué algunas personas deben impuestos en lugar de recibir reembolso?

Esto ocurre cuando el contribuyente pagó menos impuestos de lo que realmente debía. Al presentar la declaración, debe pagar la diferencia.

¿Tener más de un trabajo puede afectar los impuestos?

Sí. Cuando una persona tiene varios empleos, cada empresa calcula las retenciones de forma independiente, lo que puede resultar en pagos insuficientes.

¿Los trabajadores independientes suelen deber impuestos?

Con frecuencia sí, porque muchos no tienen retenciones automáticas y deben pagar impuestos estimados durante el año.

¿Se puede evitar deber impuestos al IRS?

Sí, pero tienes que revisar periódicamente las retenciones y ajustar el formulario W-4. Esto puede ayudar a evitar sorpresas al momento de calcular el monto final.

¿Qué ocurre si una persona no puede pagar los impuestos?

El IRS ofrece planes de pago y acuerdos de cuotas para contribuyentes que no pueden pagar el monto total inmediatamente, pero primero tienes que presentar tu declaración.

Conclusión

Aunque muchas personas esperan recibir un reembolso durante la temporada de impuestos, el resultado final depende de cómo se calcularon y pagaron los impuestos durante el año que estás declarando.

Cambios en ingresos, retenciones insuficientes o nuevas fuentes de dinero pueden provocar que algunos contribuyentes terminen debiendo al IRS.

Para millones de familias en Estados Unidos, revisar las retenciones y entender cómo funciona el sistema tributario te ayudarán a evitar sorpresas cuando llega el momento de presentar la declaración.

