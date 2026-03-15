Taxi fuera de control atropella a dos mujeres frente a una bodega en Manhattan

Imágenes impactantes captaron el instante en que un taxi fuera de control arrolló a dos mujeres frente a una bodega en Manhattan, lanzando a una al sótano y arrojando a la otra a la acera.

Ambas, que sobrevivieron de milagro al violento accidente, caminaban por la acera de la calle Rivington, cerca de la calle Essex, el viernes en la tarde cuando se detuvieron frente a una tienda de comestibles y fueron embestidas por el vehículo, de acuerdo con un video de seguridad obtenido por WABC.

Las dos mujeres fueron lanzadas sobre el capó del taxi, que después se estrelló contra la fachada de la bodega, esparciendo pedazos de vidrio, flores y escombros por toda la calle del Lower East Side.

De acuerdo con lo que contaron los testigos de este siniestro, el impacto arrojó a una mujer escaleras abajo, fuera de la tienda de la esquina, mientras que la otra terminó en la acera.

“Estaba comiendo justo al lado, dos chicas estaban caminando y un taxi perdió el control y las atropelló”, expresó un testigo.

“Una chica se cayó a la derecha del taxi, la otra se cayó al sótano. Fue una locura. De hecho, estaba hablando con la chica… en el sótano, al otro lado del taxi, porque su amiga me preguntó: ‘¿Has visto a mi amiga?’. Intentamos llamarla por su nombre y entonces oímos un susurro: ‘¡Estoy aquí, estoy aquí!'”.

La testigo y la víctima siguieron hablando con ella hasta que llegaron las autoridades.

Los negocios vecinos se quedaron impactados luego del accidente, temiendo en principio que el taxi las hubiera atropellado mortalmente. Uno de ellos dijo que vio salir humo del automóvil, mientras que otro llamó al accidente “aterrador”.

Una pasajera que viajaba en el taxi contó cuando el conductor perdió el control repentinamente.

“Todo transcurría con normalidad, y de repente, nos topamos con la floristería”, declaró.

“No teníamos ni idea de lo que había pasado y luego salimos y vimos a alguien en el suelo y a otra persona debajo del coche”.

Tres personas fueron llevadas al hospital y se espera que se recuperen, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

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