Inmigrante murió arrastrada por camión municipal de transporte (DOT) en Queens, Nueva York

Nilufar Komilova murió dramática e irónicamente a los 31 años al ser arrastrada ayer al comenzar el día por un camión del Departamento de Transporte (DOT) de la alcaldía en Queens (NYC).

El conductor de 48 años del camión volquete Mack del DOT intentaba girar a la derecha hacia Lefferts Boulevard desde Metropolitan Av cuando atropelló a Komilova poco antes de las 9 a.m. del martes. La mujer sufrió lesiones graves en la cabeza y el torso y fue declarada muerta en el lugar por los servicios médicos de emergencia. El conductor del DOT permaneció en el lugar, indicó PIX11 News.

Apenas horas después hubo otro accidente vial fatal que también involucró a un vehículo municipal en NYC: al final de la tarde un anciano de 78 años murió y 11 personas resultaron heridas después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

“Estamos profundamente entristecidos por este trágico accidente y acompañamos con cariño a los seres queridos de la víctima en estos momentos tan difíciles”, declaró un portavoz del DOT sobre el arrollamiento matutino, en un comunicado citado por New York Post. “Las circunstancias de la colisión están bajo investigación y nos comprometemos a comprender plenamente lo sucedido y a determinar si se pueden tomar medidas adicionales para prevenir futuros accidentes”.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

La semana pasada un niño de 4 años murió atropellado afuera de un hospital en Brooklyn (NYC) y el conductor huyó. También en ese condado el mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada por un bus escolar cerca de su casa.

Tras el arrollamiento de ayer, el DOT añadió que está “comprometido” a mejorar la seguridad de su flota y a “reducir” el riesgo de incidentes graves en las calles de la ciudad. Los accidentes que involucran vehículos de agencias municipales han disminuido más de 20% desde el lanzamiento del Plan de Seguridad de Flotas Visión Cero, indicó el DOT, al tiempo que atribuyó al programa “importantes mejoras en la seguridad”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.