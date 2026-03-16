Anuncian reducción de velocidad máxima permitida cerca de 800 zonas escolares de NYC

Una de las grandes preocupaciones de padres de familia de la Gran Manzana tiene que ver con conductores imprudentes que suelen manejar muy rápido en inmediaciones de escuelas. Pero más de uno ahora podrá respirar más tranquilo, pues la administración municipal acaba de anunciar que reducirá a 15 millas por hora la velocidad permitida con la que los automotores podrán movilizarse en zonas escolares.

El anuncio lo hizo este lunes el alcalde, Zohran Mamdani, quien reveló que la Ciudad expandirá el alcance de la Ley Sammy, que reduce la velocidad permitida, en inmediaciones de 800 planteles educativos a fin de disminuir el riesgo de accidentes contra niños, padres de familia y peatones, este 2026.

La meta es que para el final del año se hayan implementado los cambios en 1,300 zonas escolares que incluyen planteles públicos, privados y chárter y que para el fin del mandato del burgomaestre las Zonas Escolares de Velocidad Reducida se expandan a las 2,300 ubicaciones escolares en los cinco condados que albergan a 3,200 escuelas en toda la ciudad.

“Las familias alzaron la voz tras sufrir pérdidas inimaginables para luchar por la ‘Ley de Sammy’ y otorgarle a nuestra ciudad el poder de hacer que nuestras calles sean más seguras para los neoyorquinos”, dijo el alcalde Mamdani. “La expansión de las Zonas de Velocidad Reducida para las escuelas en los cinco condados es solo el comienzo. Reducir la velocidad salva vidas, y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros vecinos mientras se desplazan por nuestra ciudad”.

Mike Flynn, Comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, recalcó que bajarle a la velocidad permitida es una manera efectiva de mantener a los niños a salvo y evitar accidentes.

“Nuestros escolares y sus familias deben sentirse seguros y cómodos al ir y venir de clases. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes en el tránsito, e incluso una pequeña reducción de la velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente”, dijo el funcionario. “Estas reducciones de los límites de velocidad seguirán nuestro enfoque del programa Visión Cero, basado en datos, para lograr el mayor impacto posible en materia de seguridad”.

En lo que va corrido del año, las autoridades neoyorquinas han implementado límites de velocidad de 15 MPH en aproximadamente 700 ubicaciones escolares que ya tienen Zonas de Velocidad Reducida Escolar de 20 Millas por hora. Asimismo se impondrá la reducción de velocidad en 100 zonas escolares que actualmente tienen límites de 25 Millas por hora.

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, advirtió que la implementación más amplia de la Ley de Sammy frente a las escuelas de la ciudad de Nueva York evitará tragedias que se pueden evitar.

“Una velocidad más reducida salva vidas, y la Ley de Sammy puede salvar innumerables vidas en los cinco condados. Este es un primer paso crucial hacia la seguridad, y seguiremos luchando por las calles seguras que todos los neoyorquinos merecen”, dijo el activista. “Como siempre, nos sentimos orgullosos y honrados de haber luchado codo con codo con algunos de los neoyorquinos más resilientes: los miembros de Families for Safe Streets. La ciudad de Nueva York será más segura hoy, y todos los días venideros, gracias a ustedes. La Ley Sammy solo surte efecto donde se implementa”.

Amy Cohen, fundadora y presidenta de la organización Families for Safe Streets, quien en 2013 perdió a su hijo Sammy, de 12 años, atropellado mortalmente por un conductor que excedía el límite de velocidad en Brooklyn, elogió a la administración local por las medidas para reducir la velocidad.

“La Ley de Sammy salvará vidas dondequiera que se implemente. He luchado incansablemente por lograr velocidades más seguras en nuestras calles”, comentó la madre de familia. “Aguardamos con gran expectativa el plan para lograr una implementación aún más amplia”.