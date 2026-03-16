China confirma comunicación con EE.UU. de cara a una posible visita de Trump

El gobierno de China y Estados Unidos mantienen comunicación sobre el viaje que el presidente Donald Trump planea realizar al país asiático a finales de marzo, así lo informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, tras las declaraciones de la administración estadounidense que sitúan el encuentro entre el 31 de marzo y el 3 de abril.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, destacó en una conferencia de prensa que la relevancia de estos acercamientos directos. Según el funcionario, la diplomacia liderada por los mandatarios “juega un papel estratégico irreemplazable” en la estructura de los vínculos bilaterales entre ambas potencias, informó EFE.

China no ratifica oficialmente la visita de Trump

A pesar de la planificación anunciada por la Casa Blanca, el gobierno chino todavía no ha ratificado de manera oficial ni expresa la llegada de Trump. De concretarse el viaje, sería la primera entrada de un presidente estadounidense a territorio chino desde el año 2017, fecha en la que el propio Trump visitó el país durante su ejercicio previo.

La realización del viaje enfrenta condicionantes públicos por parte de Washington. El presidente Donald Trump ha sugerido la posibilidad de suspender la visita si Pekín no adopta una postura de intervención en el Estrecho de Ormuz. Sobre esta advertencia específica, las autoridades chinas han evitado emitir pronunciamientos oficiales hasta el momento.

Incertidumbre sobre la participación de Marco Rubio

Uno de los puntos críticos de la agenda es la posible integración del secretario de Estado, Marco Rubio, en la comitiva oficial. Medios de comunicación, entre ellos el diario hongkonés South China Morning Post, han reportado que Rubio podría viajar a Pekín pese a las sanciones que China le impuso en 2020.

Al ser consultado sobre si las restricciones contra Rubio siguen activas tras su nombramiento, Lin Jian evitó dar precisiones adicionales, limitándose a decir que ya había respondido “muy claramente” a esa cuestión.

El portavoz recordó que las sanciones originales se aplicaron debido a las “palabras y acciones relacionadas con China” que Rubio manifestó en su etapa como senador. Las medidas restrictivas incluyen la prohibición de ingreso al país, lo que genera dudas logísticas sobre la delegación estadounidense.

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