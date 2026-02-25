Jaguars y Commanders jugarán partido de NFL en Londres

La National Football League (NFL) confirmó este miércoles que los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders formarán parte de los tres partidos que el circuito celebrará en Londres durante la temporada 2026.

Los encuentros se disputarán en dos de los escenarios habituales de la liga en la capital británica: el Tottenham Hotspur Stadium, que albergará dos juegos, y el Wembley Stadium, sede del tercero.

Los Jaguars volverán a jugar dos partidos en la ciudad, ampliando su historial internacional. Desde 2013, el equipo ha disputado 14 encuentros de temporada regular en Londres: once en Wembley y tres en el Tottenham Hotspur Stadium.

El más reciente ocurrió el año pasado, cuando cayeron 35-7 ante Los Angeles Rams, pero la experiencia dejó buenas sensaciones en la organización.

Para Washington, el duelo de 2026 será su tercer compromiso fuera de Estados Unidos. El equipo ya había jugado en Londres en 2016 y el año pasado participó en el primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid.

Los partidos internacionales forman parte del plan de expansión global de la NFL, que en los últimos años ha llevado encuentros oficiales a ciudades como Londres, Múnich, Frankfurt, Madrid y Ciudad de México. El calendario definitivo, con fechas y rivales, será anunciado más adelante.

