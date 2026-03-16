FDA eleva a Clase 1 retiro de queso crema Made Fresh Salads distribuido en Nueva York

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó a Clase 1 el retiro de más de diez sabores de queso crema de la marca Made Fresh Salads, distribuidos en Nueva York, debido a un alto riesgo de contaminación por Listeria monocytogenes.

La Clase 1 es la categoría más severa de la FDA, pues implica un riesgo mortal para los consumidores. Según el sitio oficial del organismo, se define como una: “Situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto defectuoso cause graves consecuencias para la salud o la muerte”. La actualización oficial de este retiro se realizó el pasado 11 de marzo de 2026.

Origen del brote y causa de la contaminación

El retiro fue iniciado originalmente el 20 de febrero de 2026 por la empresa Made Fresh Salads, Inc. (Bay Shore, NY). La posible presencia de la bacteria se detectó en una pieza de la maquinaria (mezcladora) durante un muestreo de rutina en la planta de producción.

Aunque los productos tenían fecha de vencimiento el 27 de febrero de 2026, las autoridades sanitarias advierten que muchos consumidores podrían tener aún estos quesos en sus refrigeradores o congeladores, desconociendo el peligro.

¿Qué es la Listeria y cuáles son sus riesgos?

La Listeria es una bacteria que puede causar infecciones graves y fatales en poblaciones vulnerables, tales como:

Niños y ancianos.

Personas inmunodeprimidas.

Mujeres embarazadas: En este grupo, la infección puede provocar abortos espontáneos o partos prematuros.

Los síntomas de alerta incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez muscular y malestar gastrointestinal agudo.

Detalles del producto afectado

Detalle de la etiqueta de queso crema de la marca Made Fresh Salads. Para verificar si su producto está afectado por la alerta de Listeria, revise la esquina inferior izquierda del envase de 5 lb. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de la FDA detalla que la distribución se realizó exclusivamente en Brooklyn, Queens, Bronx y el área metropolitana de Nueva York, a través de tiendas minoristas y distribuidores.

Características del empaque:

Presentación: Envases de plástico blanco de 5 lb (2.27 kg) .

Envases de plástico blanco de . Fecha de caducidad: Hasta el 27 de febrero de 2026.

Sabores de queso crema incluidos en el retiro:

Manzana y canela / Manzana y caramelo. Arándanos (blueberry). Ajo y hierbas. Jalapeño / Jalapeño y Cheddar. Salmón ahumado. Cebollino (chive). Fresa. Tomate seco. Vegetales. Nueces y pasas. Queso crema batido / Tofu batido.

¿Qué debes hacer ahora?

Si eres dueño de un negocio gastronómico o compraste este formato grande para tu hogar:

Verifica la etiqueta: Revisa la esquina inferior izquierda del envase.

Revisa la esquina inferior izquierda del envase. No lo consumas: Evita ingerirlo o servirlo bajo cualquier circunstancia.

Evita ingerirlo o servirlo bajo cualquier circunstancia. Solicita un reembolso: Devuelve el producto al lugar de compra original para recuperar tu dinero.

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