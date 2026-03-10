Alerta del FSIS: actualizan lista de 37 millones de libras de comida con vidrio en México y EE.UU.

Tras el anuncio del retiro de casi 37 millones de libras de comida asiática congelada de la marca Ajinomoto Foods North America por riesgo de contaminación con vidrio, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) anunció una nueva actualización de los productos sujetos a retiro, independientemente de su fecha de caducidad.

El retiro inició el 19 de febrero de 2026, afectando inicialmente a productos de pollo congelados no listos para comer (NRTE) que podrían estar contaminados con material extraño, específicamente vidrio. Posteriormente, el 4 de marzo, se incluyeron 16 nuevos productos al listado y, este 9 de marzo, se realizó una nueva actualización informativa.

Alcance de la distribución y productos afectados

Los productos fueron distribuidos en Estados Unidos y exportados a Canadá y México. La cifra total de 36,987,575 libras de productos de arroz frito, ramen y dumplings shu mai de pollo y cerdo (tanto listos para comer -RTE- como NRTE) no ha variado con esta última actualización, según el reporte oficial del FSIS.

Es importante recordar que el volumen principal del retiro ocurrió el 4 de marzo, cuando se sumaron 33,617,045 libras adicionales, alcanzando el total combinado actual sujeto a retirada.

Los productos fueron distribuidos, en su mayoría, bajo las siguientes marcas:

Ajinomoto

Kroger

Ling Ling

Tai Pei

Trader Joe’s

Las fechas de caducidad de los lotes afectados oscilan entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de agosto de 2027.

¿Cómo identificar los productos en riesgo?

Para garantizar la seguridad alimentaria, es crucial verificar el número de establecimiento dentro del sello de inspección del USDA. Los códigos afectados son:

P-18356

P-18356B

P-47971

Riesgos de la ingesta de materiales extraños

Se insta a los consumidores a evitar el consumo de estos productos y verificar la lista específica publicada en el sitio web del FSIS. Los riesgos físicos por consumo de vidrio son severos y se categorizan principalmente como lesiones físicas.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las lesiones pueden incluir:

Daño a los dientes .

. Laceración de la boca y la garganta .

. Perforación del intestino.

Marco legal y origen del problema

La justificación legal de esta alerta responde a los lineamientos de la Junta de Evaluación de Riesgos para la Salud de la FDA, que regula productos con fragmentos de vidrio de 0.3 pulgadas (7 mm) a 1 pulgada (25 mm) de longitud.

Bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FFD&C), se prohíbe el comercio de alimentos adulterados. Un alimento que contiene objetos extraños entra en esta categoría (21 USC 342), lo que obliga a su retiro inmediato del mercado.

La investigación por parte de Ajinomoto determinó que el foco de la contaminación se originó en un ingrediente vegetal, específicamente las zanahorias, las cuales fueron identificadas como la probable fuente de la presencia de vidrio en los productos finales.

