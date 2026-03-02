FDA eleva riesgo por retiro de más de 650,000 botellas de agua embotellada Valley Springs

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) ha elevado a Clasificación de Riesgo Clase II el retiro de más de 650,000 botellas de agua potable de la empresa Valley Springs Artesian Gold de Wisconsin, debido a graves fallas de salubridad en el envasado.

Una alerta emitida por la FDA indica que este retiro afecta a cinco tipos de agua potable en presentaciones que van desde 1 hasta 2.5 galones. El producto se retira del mercado debido a que fue procesado y embotellado en condiciones insalubres. El lote afectado incluye agua para bebés, agua para mascotas, presentaciones con flúor añadido y agua destilada al vapor.

Los galones de agua potable fueron distribuidos principalmente en los estados de Wisconsin e Illinois, sumando un total de 651,148 unidades, abarcando todas las presentaciones y códigos de lote.

Es fundamental recordar que una Clasificación de Riesgo Clase II alerta sobre una situación en la que el uso o la exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud de carácter temporal o médicamente reversibles.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

El reporte detallado de la FDA especifica los cinco tipos de agua que deben ser retirados y sus características principales:

Agua Natural Valley Springs: Presentaciones de 1 galón y 2.5 galones.

Presentaciones de 1 galón y 2.5 galones. Agua para Bebés (Baby Water): 1 galón (uso delicado para fórmulas infantiles ).

1 galón (uso delicado para ). Agua para Perros Daisy’s: 1 galón (fórmula sin cloro ).

1 galón (fórmula ). Agua con Flúor añadido: 1 galón.

1 galón. Agua Destilada al vapor: 1 galón.

1. Formatos Familiares (Agua 100% Natural)

Ideal para el consumo diario y actividades al aire libre.

Jarra de 1 Galón (128 oz): UPC: 0 31193-00701 9.

Formato XL de 2.5 Galones (9.4 L): UPC: 0 31193-01501 4.



2. Especial para Bebés

Diseñada para la preparación de alimentos infantiles..

Agua para Bebés (1 Galón): Presentación de 128 oz líquidas (producto no estéril).

Presentación de 128 oz líquidas (producto no estéril). Se recomienda usar según las indicaciones del médico o las instrucciones de la etiqueta para la preparación de fórmulas lácteas . UPC: 0 31193-01401 7.

.

3. Daisy’s Water (Para Mascotas)

Agua Daisy’s (1 Galón): Agua 100% pura y libre de cloro . UPC: 0 31193-90100 3. Distribución: Gestionado por DDW LLC.

Agua 100% pura y .

4. Valley Springs con Flúor

Agua con Flúor Añadido (1 Galón)

Origen: Embotellada en Portage, WI, por Valley Springs/Artesian Gold, LLC. UPC: 0 31193-01301 0.

Embotellada en Portage, WI, por Valley Springs/Artesian Gold, LLC.

5. Agua destilada al vapor

Agua Destilada (1 Galón)

UPC: 0 31193-00601 2.

