FDA eleva riesgo por retiro de más de 650,000 botellas de agua embotellada Valley Springs
La FDA emite alerta de riesgo Clase II para el agua Valley Springs. Revisa si tus galones son parte de las 650,000 unidades con fallas de higiene
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) ha elevado a Clasificación de Riesgo Clase II el retiro de más de 650,000 botellas de agua potable de la empresa Valley Springs Artesian Gold de Wisconsin, debido a graves fallas de salubridad en el envasado.
Una alerta emitida por la FDA indica que este retiro afecta a cinco tipos de agua potable en presentaciones que van desde 1 hasta 2.5 galones. El producto se retira del mercado debido a que fue procesado y embotellado en condiciones insalubres. El lote afectado incluye agua para bebés, agua para mascotas, presentaciones con flúor añadido y agua destilada al vapor.
Los galones de agua potable fueron distribuidos principalmente en los estados de Wisconsin e Illinois, sumando un total de 651,148 unidades, abarcando todas las presentaciones y códigos de lote.
Es fundamental recordar que una Clasificación de Riesgo Clase II alerta sobre una situación en la que el uso o la exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud de carácter temporal o médicamente reversibles.
¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?
El reporte detallado de la FDA especifica los cinco tipos de agua que deben ser retirados y sus características principales:
- Agua Natural Valley Springs: Presentaciones de 1 galón y 2.5 galones.
- Agua para Bebés (Baby Water): 1 galón (uso delicado para fórmulas infantiles).
- Agua para Perros Daisy’s: 1 galón (fórmula sin cloro).
- Agua con Flúor añadido: 1 galón.
- Agua Destilada al vapor: 1 galón.
1. Formatos Familiares (Agua 100% Natural)
Ideal para el consumo diario y actividades al aire libre.
- Jarra de 1 Galón (128 oz):
- UPC: 0 31193-00701 9.
- Formato XL de 2.5 Galones (9.4 L):
- UPC: 0 31193-01501 4.
2. Especial para Bebés
Diseñada para la preparación de alimentos infantiles..
- Agua para Bebés (1 Galón): Presentación de 128 oz líquidas (producto no estéril).
- Se recomienda usar según las indicaciones del médico o las instrucciones de la etiqueta para la preparación de fórmulas lácteas.
- UPC: 0 31193-01401 7.
3. Daisy’s Water (Para Mascotas)
- Agua Daisy’s (1 Galón): Agua 100% pura y libre de cloro.
- UPC: 0 31193-90100 3.
- Distribución: Gestionado por DDW LLC.
4. Valley Springs con Flúor
- Agua con Flúor Añadido (1 Galón)
- Origen: Embotellada en Portage, WI, por Valley Springs/Artesian Gold, LLC.
- UPC: 0 31193-01301 0.
5. Agua destilada al vapor
- Agua Destilada (1 Galón)
- UPC: 0 31193-00601 2.
