Alerta alimentaria por alérgenos no declarados en snacks de cecina de res

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emite una alerta de salud pública para tres tipos de snacks de cecina de res fabricados por Punahele Jerky Company debido a un etiquetado incorrecto y alérgenos no declarados.

Los productos fueron distribuidos a tiendas minoristas en Hawái y se vendieron a través de ventas en línea en todo el país. Un dato importante a considerar es que tienen fecha de caducidad el 17 de febrero de 2027 o más.

Los snacks se retiran del mercado porque podrían contener lecitina de soya, un alérgeno conocido, que no se declara en la etiqueta. El organismo no solicita el retiro del mercado de los snacks de carne seca porque ya no están disponibles para la venta.

Lo que debes saber del producto

Los productos afectados incluyen las presentaciones de 4 oz y 6 oz. Verifica el número de establecimiento EST. 2625 en el sello del USDA para confirmar si tu empaque está bajo la alerta de salud. Crédito: FDA | Cortesía

“PAPAS FRITAS DE CARNE DE RES ESTILO HAWAIANA SECA, SABOR ORIGINAL A SAL Y PIMIENTA”, en su presentación de paquetes de plástico de 6 oz, con el número de establecimiento “EST. 2625” dentro del sello de inspección del USDA.

“PUNAHELE JERKY COMPANY INC UNCLE K’S BEEF CRISPS”, en la presentación de paquetes de plástico de 4 oz.

“PUNAHELE JERKY COMPANY INC KILAUEA FIRE SPICY BEEF CRISPS”, en paquetes de plástico de 4 oz.

¿Qué hacer si tiene el producto de carne seca?

El reporte del FSIS indica que el hallazgo ocurrió en una revisión de rutina de etiquetas del organismo y hasta la fecha no se han reportado reacciones adversas confirmadas por el consumo de estos productos.

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a acudir a un profesional de la salud en caso de tener algún síntoma de alergia. A quienes hayan comprado el producto se les advierte no consumirlo; debe ser desechado o devuelto al punto o lugar de la compra para un reembolso.

¿Cuáles son los riesgos de la alergia de la lecitina de soya?

La lecitina de soya es un derivado de la soya, por lo que entra en el mismo renglón para las personas alérgicas a este alimento. Expertos afirman que se trata de un alimento de reacción baja dado que el procesamiento elimina la mayoría de las proteínas causantes de las alergias.

Sin embargo, hay que estar atentos en caso de presentar algunos de los síntomas de las alergias, que van desde problemas gastrointestinales (náuseas, diarrea, vómitos o dolor abdominal), afecciones de la piel (urticaria, picazón, erupciones cutáneas o hinchazón en piel y mucosas) y dificultades respiratorias (congestión nasal, dificultad para respirar o asma).

