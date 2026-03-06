Frito-Lay inicia retiro voluntario de papas Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle por error de etiquetado

Frito-Lay inició un retiro voluntario de un número limitado de lotes de sus papas Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle (bolsas de 8 oz.) en seis estados del país. Esta medida se debe a un error de etiquetado y la presencia de alérgenos, ya que algunas bolsas podrían contener accidentalmente papas con sabor a jalapeño, las cuales incluyen leche, un ingrediente no declarado en el empaque original.

El producto fue distribuido desde el 15 de enero en tiendas minoristas, de conveniencia y farmacias de los estados de Arkansas, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma y Texas, según un comunicado oficial de Frito-Lay, replicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 4 de marzo de 2026.

Riesgos para la salud

El error de etiquetado representa un peligro significativo para personas con alergia o sensibilidad severa a la leche. El consumo de este ingrediente oculto podría provocar reacciones alérgicas graves o incluso potencialmente mortales. Para las personas que no sufren de este cuadro alérgeno, el producto es totalmente seguro para el consumo.

¿Cómo identificar si tus papas son parte del retiro?

Consumidores en seis estados, incluidos Texas y Oklahoma, deben estar atentos al retiro de lotes específicos de Miss Vickie’s. Crédito: FDA | Cortesía

La empresa aclara que no todas las bolsas están afectadas. Para estar seguro, se recomienda revisar que el empaque coincida estrictamente con todos estos puntos:

Producto: Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle (8 oz.).

Miss Vickie’s Spicy Dill Pickle (8 oz.). UPC (código de barras): 0 28400 76177 2.

0 28400 76177 2. Fecha de “Guaranteed Fresh”: 21 APR 2026.

21 APR 2026. Código de fabricación (9 dígitos): Debe ser alguno de estos dos: 38U301414 o 48U101514.

Nota importante: Otros sabores, tamaños o las bolsas que vienen en los Variety Packs no están afectados por esta medida.

¿Qué debes hacer si tienes una bolsa afectada?

No la consumas: Si tienes alergia a la leche, deséchala inmediatamente para evitar cualquier riesgo. Reembolso y contacto: Puedes comunicarte directamente con Miss Vickie’s al teléfono 1-877-984-2543 (lunes a viernes, 9 a.m. – 4:30 p.m. CST) o visitar su página oficial de contacto. Dato positivo: Hasta el momento, no se han reportado reacciones alérgicas. El problema fue detectado gracias a un consumidor atento que contactó a la empresa de manera oportuna.

Una vez que Frito-Lay informó del retiro a la FDA, está a la espera de que el organismo clasifique oficialmente este retiro. Los consumidores pueden ver los detalles más recientes en la página de contacto de Miss Vickie’s, rellenar el formulario y notificar si poseen uno de los productos afectados.

Sigue leyendo: