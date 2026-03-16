Quiénes recibirán pagos directos del Seguro Social el miércoles 18 de marzo

Los pagos mensuales del Seguro Social en Estados Unidos continúan enviándose según el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Esta semana corresponde una nueva ronda de depósitos para millones de beneficiarios.

Mientras tanto, nuevas advertencias sobre el futuro del programa han generado preocupación, luego de que un informe del Oficina de Presupuesto del Congreso señalara que el principal fondo fiduciario del Seguro Social podría agotarse antes de lo previsto.

Quiénes recibirán el pago el 18 de marzo

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los beneficiarios del Seguro Social que nacieron entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes recibirán su pago mensual el miércoles 18 de marzo.

Este grupo forma parte de la segunda ronda de pagos del mes, ya que los beneficios del programa suelen distribuirse en diferentes semanas según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Cómo funciona el calendario de pagos

El Seguro Social –que principalmente paga beneficios a jubilados y personas mayores– normalmente envía los pagos los miércoles de cada mes.

El calendario se organiza de la siguiente manera:

-Personas nacidas entre el día 1 y el 10 de cualquier mes reciben su pago el segundo miércoles del mes.

-Personas nacidas entre el día 11 y el 20 de cualquier mes eciben su pago el tercer miércoles del mes.

-Personas nacidas después del día 20 de cualquier mes reciben su pago el cuarto miércoles del mes.

Este sistema permite distribuir los pagos de forma escalonada a millones de beneficiarios en todo el país.

Beneficiarios con reglas distintas de pago

Existen algunos grupos que reciben su dinero en fechas diferentes.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 generalmente reciben su pago el día 3 de cada mes, salvo que esa fecha caiga en fin de semana o en un día festivo.

Por otra parte, quienes reciben tanto beneficios del Seguro Social como del programa Supplemental Security Income (SSI) suelen recibir el pago del Seguro Social el día 3 del mes y el cheque del SSI el primer día del mes.

Calendario de pagos de SSI para el resto de 2026

Los beneficiarios del programa Supplemental Security Income (SSI) normalmente reciben su pago el primer día hábil de cada mes.

Sin embargo, cuando el primer día del mes cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta.

Por ejemplo, como el 1 de marzo de 2026 fue domingo, el pago correspondiente a ese mes se envió el viernes 27 de febrero de 2026.

Según el calendario de la SSA, las próximas fechas de pago del SSI para 2026 son:

-Miércoles 1 de abril de 2026 (pago de abril)

-Viernes 1 de mayo de 2026 (pago de mayo)

-Lunes 1 de junio de 2026 (pago de junio)

-Miércoles 1 de julio de 2026 (pago de julio)

-Viernes 31 de julio de 2026 (pago de agosto)

-Martes 1 de septiembre de 2026 (pago de septiembre)

-Jueves 1 de octubre de 2026 (pago de octubre)

-Viernes 30 de octubre de 2026 (pago de noviembre)

-Martes 1 de diciembre de 2026 (pago de diciembre)

-Viernes 31 de diciembre de 2026 (pago de enero de 2027)

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