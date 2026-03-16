Revelan por qué James Van Der Beek y Eric Dane fueron excluidos del ‘In Memoriam’ en los Oscar

El pasado 15 de marzo se celebró la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 y, como cada año, el momento más emotivo fue el ‘In Memoriam’, en el que se rinde homenaje a las figuras del cine que fallecieron en el último año. Sin embargo, en redes sociales se generaron críticas luego de la exclusión de los actores James Van Der Beek y Eric Dane.

Van Der Beek y Eric Dane fallecieron en febrero de este año, por lo que se esperaba que fuesen incluidos en el segmento. Aunque ambos tuvieron una carrera más reconocida en televisión, también participaron en el cine.

Una fuente citada por TMZ y Us Weekly señaló que la Academia recibe cientos de solicitudes para incluir a seres queridos y colegas de la industria en el ‘In Memoriam’. Debido al tiempo limitado que hay para este segmento durante la transmisión en vivo, un comité ejecutivo evalúa todas las solicitudes para elegir a los artistas fallecidos que serán homenajeados en la ceremonia.

Aunque en la transmisión se escoge un puñado de artistas fallecidos para mostrar en el emotivo segmento, todas las solicitudes se publican en Oscars.org y permanecen allí durante todo el año.

James Van Der Beek, conocido por su papel en “Dawson’s Creek”, falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal. Una semana después se conoció el fallecimiento de Eric Dane, conocido por su papel en “Grey’s Anatomy”, como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica.

El segmento “In Memoriam” es una tradición en los Premios Oscar en la que se rinde homenaje a actores, directores y otros profesionales de la industria que dejaron un legado en la industria del cine.

En la edición de este 2026, algunas de las figuras del cine que fallecieron el último año y fueron homenajeadas en la ceremonia fueron: el director estadounidense David Lynch, el legendario actor Gene Hackman, el recordado Val Kilmer, el director y actor Robert Redford, la ganadora del Oscar Diane Keaton, la famosa actriz Diane Ladd, el legendario actor Robert Duvall, la querida actriz Catherine O’Hara y el director de cine Rob Reiner.

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