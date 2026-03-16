Sean Penn, ganador a Mejor Actor de Reparto, se ausentó de los Oscar para visitar Ucrania

El actor Sean Penn fue el ganador del Oscar como ‘Mejor Actor de Reparto’ en la reciente edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sin embargo, Penn decidió saltarse la ceremonia de este año para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

Según informó la agencia de noticias Reuters, el actor bajó este lunes de un tren en el centro de Kiev, capital ucraniana devastada por la guerra con Rusia que desde hace cuatro años afecta al país.

Hasta el momento se desconocía la razón por la cual Penn se ausentó de los Oscar. De acuerdo con una publicación en Facebook de la empresa ferroviaria, el actor decidió mantener su visita a Kiev hasta el último minuto.

Sean Penn sostuvo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Crédito: AP

“Ahora podemos decirlo oficialmente: ¡Sean Penn eligió Ucrania en lugar de los Oscar!”, escribió la empresa en un video del actor bajando del vagón de tren.

Poco después, Sean Penn se reunió con el presidente de Ucrania en el salón presidencial. Zelenski.

“Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania”, escribió Zelenski en la aplicación Telegram. “Ustedes han apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy”.

Sean Penn ha apoyado a Ucrania desde que comenzó la guerra de Rusia contra el país europeo y ha hecho varias visitas. Incluso estrenó un documental sobre la guerra en 2023 y en 2022 le prestó al presidente de Ucrania uno de sus premios Oscar.

Sean Penn ganó el tercer Oscar de su carrera en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto’ por su actuación de antagonista en la película “One Battle After Another”, una cinta dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti y Benicio del Toro.

Sean Penn ganó como Mejor Actor de Reparto, pero no estuvo presente en la ceremonia de los premios Oscar. Crédito: Chris Pizzello | AP

Tras conocerse el triunfo de Penn en los Oscar resurgieron unas declaraciones del actor en las que explicaba por qué no suele asistir a estas premiaciones. En una entrevista con “Newsweek”, el actor aseguró que el mundo de las premiaciones es “un infierno” para él.

En la entrevista, Penn ahondó en los motivos detrás de su decisión y explicó que la ansiedad sobre no saber cómo comportarse en estos eventos le hace preferir no participar.

“Prefiero no estar nominado a sentirme presionado a tener que participar”, dijo. “No se trata de no querer ganar, es todo lo que conlleva, todas las sonrisas y asentimientos que implica; para mí, es simplemente una cuestión de ansiedad social, no es cómodo”, argumentó.

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