Sujeto de NJ capturado tras golpear mortalmente a un pasajero en Penn Station, según fuentes

Un individuo de Nueva Jersey fue detenido por supuestamente golpear a un pasajero en medio de un altercado en la plataforma del metro de Penn Station; la víctima murió horas después del violento golpe en el rostro, de acuerdo con las autoridades.

Identificado como Nassadir Tate, de 21 años, fue acusado de agresión por el enfrentamiento que tuvo lugar en el andén del metro C/E del centro de la ciudad, en la estación 34th St-Penn Station el sábado en la noche, informaron fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y de las fuerzas del orden.

Las fuentes dijeron que la pelea empezó cuando un hombre de 55 años chocó por accidente con el supuesto atacante en la plataforma del metro.

Asimismo, indicaron que el enfrentamiento cayó en un bucle de una discusión a gritos, y Tate presuntamente golpeó a la víctima mayor en la cara antes de fugarse del lugar de los hechos.

Funcionarios policiales hallaron a la víctima inconsciente y sin reaccionar en la comisaría poco antes de las 7:00 de la tarde.

Fue llevado de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Lenox Hill, donde fue declarado muerto, aunque no quedó del todo claro qué papel desempeñó el altercado en su muerte.

De acuerdo con las fuentes, Tate fue capturado el domingo, después de las 6:00 de la tarde, luego de que la discusión se volviera violenta, informó New York Post.

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York determinará la causa de muerte del pasajero, lo que se traduce en que Tate podría enfrentar cargos adicionales.

El asesinato se produce en un momento en que el NYPD ha aumentado su presencia en el sistema subterráneo de transporte público de la Gran Manzana ante la preocupación de un repunte de la criminalidad en el metro.

Según el NYPD, se habían desplegado cerca de 140 agentes adicionales diarios en los sistemas de metro y trenes en respuesta al incremento general de la delincuencia en el transporte público.

Aunque los asaltos graves han subido alrededor de un 5.4% en lo que va de 2026 hasta el 8 de marzo, lo que representa un aumento de seis incidentes, los números generales han mostrado una tendencia a la baja desde inicios de mes, indicó la policía.

Según los funcionarios, aproximadamente el 26% de las agresiones graves cometidas este año en el sistema de transporte público han sido contra agentes de policía, y otro 9%, contra el personal de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA).

NYPD señaló que las agresiones no provocadas en el transporte público han bajado en más de un 24% en lo que va de año.

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