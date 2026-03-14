Hispano baleado en la cabeza cerca de su casa: posible sicariato en Queens, Nueva York

Jairo Javier Vinces Cobena recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento anoche en Queens (NYC).

El hombre de 36 años fue baleado frente a un edificio residencial en 55th Ave, a poca distancia a pie de su apartamento en 98th St. en Corona, alrededor de las 7:49 p.m. del viernes, de acuerdo con las autoridades.

Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Elmhurst, donde falleció, señaló la Policía de Nueva York. La investigación continúa en curso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana Darwin Martínez, joven de 20 años, fue acusado como sospechoso de un doble homicidio armado en El Bronx (NYC), tras ser arrestado por robar a una ex novia delante de su hijo.

El lunes una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC). La semana pasada un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

También NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años, identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez desde un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

En abril de 2025 un jurado en Brooklyn (NYC) declaró culpable a Claudia Banton de ejecutar a Delia Johnson (42), su amiga de toda la vida frente a un grupo de personas en plena calle en 2021, estilo sicariato.