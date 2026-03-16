Trump: Mojtaba Jamenei podría estar muerto y “ni siquiera sabemos quién lidera Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no está claro quién dirige actualmente Irán y planteó la posibilidad de que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, podría incluso haber muerto tras los recientes ataques contra la cúpula iraní.

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el mandatario explicó que Washington no ha tenido señales públicas del dirigente iraní desde que fue designado para sustituir a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en los bombardeos.

“No lo hemos visto en absoluto. Así que no sabemos si está muerto o no”, dijo Trump al ser preguntado por la situación del nuevo líder.

El presidente afirmó que, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra la estructura de poder iraní, existe una gran incertidumbre sobre quién ejerce realmente el control en Teherán.

“Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes”, declaró, al señalar que buena parte de la cúpula del país murió en los bombardeos.

Jamenei “desfigurado”

Trump también mencionó versiones que circulan sobre el estado físico de Mojtaba Jamenei. Según indicó, “mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido”.

El Pentágono había señalado la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó herido durante los ataques y que podría haber quedado desfigurado, en el mismo operativo en el que murió su padre.

A pesar de esa incertidumbre, Trump afirmó que su Administración mantiene la disposición a dialogar con Irán y sostuvo que Teherán estaría interesado en alcanzar un acuerdo con Washington.

El primer mensaje atribuido a Mojtaba Jamenei tras asumir el liderazgo fue un comunicado escrito difundido el jueves. En el texto, emitido sin una aparición pública, el dirigente pidió mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que “la sangre de los mártires será vengada”.

La sexualidad de Jamenei

Los comentarios de Trump sobre Motjaba se producen luego de que el New York Post informara que inteligencia estadounidense dijo al presidente que el nuevo líder iraní podría ser gay, razón por la cual su padra dudaba de su idoneidad para liderar el país.

Según fuentes consultadas por el medio, Trump respondió con sorpresa y risas cuando recibió la información. “No ha parado de reírse de ello durante días”, dijo una fuente de inteligencia estadounidense al Post.

Sigue leyendo:

• Pence defiende la ofensiva en Irán y afirma que busca poner fin a un conflicto de décadas

• Secretario de Energía estima que la guerra en Irán podría concluir en pocas semanas

• Ministro de Exteriores iraní defiende ataques a países del golfo como “autodefensa únicamente” contra EE.UU.