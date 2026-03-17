Argentina jugará ante Guatemala tras suspender la Finalissima ante España

La cancelación de la Finalíssima que Argentina iba a disputar con España el viernes 27 de marzo en Qatar obligó a una rápida reprogramación del cronograma de actividades del equipo de Lionel Scaloni en lo que será la última ventana de Fecha FIFA antes del inicio del proceso del Mundial 2026.

En ese contexto, la Albiceleste anunció que realizará una semana de entrenamientos en el país en ese período que la FIFA planteó en la agenda como preparación para la Copa del Mundo y enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en horario y estadio a definir.

“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado emitido en las últimas horas.

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La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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El seleccionado que defenderá el título en el Mundial 2026 iba a enfrentar a La Roja por la Finalíssima y cuatro días más tarde tenía un amistoso pautado con Qatar (31 de marzo). Sin embargo, la situación bélica en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede.

Las federaciones negociaron un nuevo estadio para el partido entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa, pero no llegaron a un acuerdo por lo que se suspendió ese encuentro que iba a entregar un título.

España enfrentará a Serbia

Mientras tanto, España confirmó que enfrentará a Serbia y Egipto en dos amistosos para esa jornada preparatoria. El calendario de partidos de FIFA establece que la ventana se extenderá del 23 al 31 de marzo, marcando la última posibilidad formal de pruebas para la Copa del Mundo 2026.

Del 1 al 9 de junio se podrán jugar otros amistosos en la última Fecha FIFA, pero serán en el marco de los detalles finales para disputar el Mundial que se abrirá el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A en el Estadio Azteca.

Argentina será parte del Grupo J e iniciará su actividad el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).

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