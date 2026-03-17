Futbolista del AS Roma sufre secuestro y asalto violento en su casa

Los robos a propiedades de jugadores profesionales son un fenómeno global. Este martes se conoció que en horas de la madrugada, el futbolista Neil El Aynaoui fue secuestrado y asaltado en su propia casa.

De acuerdo con la agencia de noticias ANSA, un grupo de seis hombres armados entró a la casa del jugador, ubicada en Castel Fusano, un barrio conocido por ser residencia de varios futbolistas de Roma y Lazio.

El Aynaoui fue encerrado en una habitación junto a su madre, su pareja, su hermano y la pareja de este, mientras los ladrones armaban el botín. El hecho ocurrió cerca de las tres de la madrugada.

Según el reporte, todos los asaltantes vestían de negro, tenían el rostro cubierto y lograron entrar a la casa luego de arrancar la reja de una ventana del salón.

Botín superior a los $10,000 dólares

El botín reportado incluye joyas, bolsos de diseñador y reloj de la marca Rolex. Al final, los ladrones se llevaron artículos por valor de $11,500 dólares.

Una vez concretado el robo, los seis hombres escaparon del lugar y dejaron al futbolista marroquí y a sus familiares atados. Posteriormente, la policía hizo acto de presencia y ha iniciado la investigación del caso.

Los robos a casas de deportistas famosos se han vuelto tendencia global. En los últimos años, varios jugadores han sido víctimas de robos o intentos de asalto en sus domicilios en Italia.

Entre los nombres que han sufrido situaciones similares aparecen futbolistas como Chris Smalling, Mattia Zaccagni, Mario Gila, Matías Vecino, Philippe Mexès o David Neres.

Estados Unidos también sufre oleada de robos a deportistas

En este lado del charco, hace algunas semanas, la casa del boxeador mexicoamericano Ryan García sufrió un intento de hurto en Los Ángeles.

En julio de 2025, el lanzador estrella de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, fue víctima de un escenario similar cuando tres sospechosos rompieron ventanas e intentaron entrar a su residencia.

En noviembre, un grupo de ladrones entró a la casa del jugador de Cleveland Browns Shedeur Sanders y se llevó $200,000 dólares. En diciembre, la leyenda de UFC, Henry Cejudo, sufrió el robo de uno de sus cinturones dentro de su residencia.

Ese mismo mes, asaltaron la mansión del estelar de Cincinnati Bengals en la NFL, Joe Burrow, mientras estaba fuera de la ciudad disputando un partido ante Dallas Cowboys en Texas.

Anteriormente, ya le había ocurrido a la estrella de la NBA Ty Jerome en Los Ángeles. Junto a Burrow y Jerome, también han sido víctimas de la delincuencia estrellas como Jaylen Brown en Boston.

Asimismo, los jugadores de Kansas City Chiefs, Travis Kelce y Patrick Mahomes; el ala-pívot de los Milwaukee Bucks, Bobby Portis, y el base de los Minnesota Timberwolves, Mike Conley Jr.



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