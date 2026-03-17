La CAF declara a Marruecos campeón de la Copa Africana de Naciones tras polémica sanción a Senegal

Marruecos ha sido proclamado campeón de la Copa África después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunciara la anulación del resultado final del torneo.

Hay que recordar que Senegal se retiró unos minutos de la final después de que el árbitro pitara un penalti que posteriormente Brahim falló.

En un comunicado oficial emitido esta noche, el organismo rector del fútbol africano ha informado de que Senegal ha sido declarado perdedor por incomparecencia. Como consecuencia, Marruecos se adjudica la victoria con un marcador de 3-0, resultado que le otorga automáticamente el título continental.

“La Junta de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) TotalEnergies Marruecos 2025 («el Partido»), cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)“, dice el comunicado.

“Se declara admisible la apelación interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) y se estima la apelación. Se revoca la decisión de la Junta Disciplinaria de la CAF. La Junta de Apelaciones de la CAF determina además que la conducta de la selección de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. Se estima la protesta interpuesta por la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), mediante la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara inadmisible la conducta de la selección de Senegal. Se declara la derrota por incomparecencia, registrándose el resultado 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de amparo”, añade.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Final polémica

La final, disputada el pasado mes de enero, contó con todo tipo de polémicas posibles. La más sonada fue la decisión del conjunto senegalés, capitaneado por Sadio Mané, de marcharse del campo deliberadamente tras un penalti pitado en favor de su rival, Marruecos, en los minutos finales del partido, decisión que consideraron injusta.

Minutos antes, a los senegaleses les habían anulado el 1-0 por una supuesta falta sobre Achraf Hakimi que sancionó el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala Ngambo.

Tras varios minutos de negociaciones, Mané y los suyos regresaron al campo y Brahim lanzó el penalti que, tras un ‘Panenka’ fallido, dejó servido en el pecho de Edouard Mendy. En la prórroga, un golazo de Pape Gueye ahogó la celebración en Rabat, sede de la final, y dejó a los senegaleses con el título que, finalmente, han perdido dos meses después.

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