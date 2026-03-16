Jugador de la Universidad de Alabama Aden Holloway fue arrestado por narcotráfico

El programa de baloncesto masculino de la Universidad de Alabama recibió un golpe devastador en el momento más inoportuno de la temporada. Aden Holloway, el talentoso base junior y pieza fundamental en el esquema ofensivo de los Crimson Tide, fue arrestado este lunes por la mañana bajo cargos graves relacionados con la posesión y distribución de drogas.

Según el informe oficial proporcionado por Stephanie Taylor, portavoz de la policía del condado de Tuscaloosa, el arresto se produjo tras un registro ejecutado por agentes de la Fuerza de Narcóticos del Oeste de Alabama en una vivienda cercana al campus universitario. Durante el operativo, las autoridades recuperaron “más de una libra de marihuana, parafernalia y dinero en efectivo”, lo que derivó en cargos que trascienden el consumo personal.

Cargos graves y posibles penas

Holloway ha sido acusado formalmente de posesión en primer grado de marihuana, un delito grave en el estado de Alabama. Adicionalmente, se le imputa el cargo de no colocar un sello fiscal a la sustancia. Aunque el jugador fue liberado tras pagar una fianza de $5,000 dólares, el panorama legal que enfrenta es sombrío: según la ley estatal, este tipo de cargos puede conllevar una pena de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $15,000 dólares.

El base de 1.85 m venía de una actuación destacada el pasado viernes, anotando 18 puntos ante Ole Miss en el torneo de la SEC. Durante la temporada 2025-26, Holloway se consolidó como el segundo máximo anotador del equipo con un promedio de 16.8 puntos por partido y una efectividad del 44% desde la línea de tres puntos.

Alabama, que ostenta la ofensiva número 3 de todo Estados Unidos, depende en gran medida de la visión de juego y la capacidad perimetral de Holloway. Con un récord de nueve victorias en sus últimos 11 encuentros, el equipo llegaba con la etiqueta de contendiente al Final Four.

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