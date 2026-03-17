“One Day Only Japan” se tomará NY este mes de mayo

La primavera neoyorquina suele traer planes irresistibles y uno de los más esperados regresa para animar el Upper West Side. El desfile y la feria callejera “One Day Only Japan”, una celebración que mezcla la estética del manga, los espectáculos de anime y la cocina callejera con sello japonés.

La ciudad vuelve a volcarse sobre esta propuesta que surgió para fortalecer la presencia cultural nipona y que hoy se ha convertido en una cita imperdible.

Su historia se remonta al Japan Day – Central Park, impulsado en 2007 por Motoatsu Sakurai, cuando era embajador y cónsul general de Japón en la ciudad.

El evento comenzó como una manera de acercar tradiciones, gastronomía y expresiones artísticas a los neoyorquinos. Las primeras ediciones incluyeron talleres de shodō, origami y presentaciones musicales que atrajeron a nombres como Sadao Watanabe, AKB48 y Puffy AmiYumi.

Tras la pausa obligada por la pandemia, el festival renació en 2022 con un nuevo formato que incluía un desfile que avanzaría por las calles cercanas a Central Park acompañado de una feria gastronómica y cultural. La propuesta superó las expectativas y logró reunir a más de 20,000 asistentes, consolidándose como uno de los eventos más vistosos del Mes de la Herencia Asiático-Americana y de las Islas del Pacífico.

Un desfile marcado por el arte y la estética del manga

La edición de este año se realizará el sábado 9 de mayo, y la emoción aumenta gracias a la participación del ilustrador Acky Bright, quien será el Gran Mariscal del 2026. Bright, reconocido por su estilo “kawakakkoii”, ha trabajado con marcas como Marvel, DC Comics, BMW y Lexus, y es una presencia habitual en eventos como Anime NYC y New York Comic Con.

El artista también diseñó la primera mascota oficial del desfile, una figura que toma elementos icónicos de ambos mundos con los tonos naranja y azul característicos de Nueva York, la bandera japonesa, la manzana representativa de la ciudad y un tradicional abrigo happi. Para bautizarla, se abrió un concurso público cuyo premio incluye entradas para Anime NYC 2026, una ilustración firmada por Bright y productos oficiales del personaje. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 27 de marzo.

Anime, puestas en escena y sabores callejeros

Entre los atractivos más comentados destaca la presentación de “Jujutsu Kaisen The Stage”, adaptación teatral 2.5D del exitoso manga Jujutsu Kaisen. Esta puesta en escena reunirá a fanáticos del anime para disfrutar de un espectáculo que combina acción, dramaturgia y estética visual.

Mientras el desfile recorre Central Park West, la feria tomará West 72nd Street con actividades que incluyen demostraciones de caligrafía, sesiones de fotos con yukatas y más de treinta puestos dedicados a la cocina japonesa. La organización se desarrolla en conjunto con Festive Planet, el mismo equipo detrás de grandes festivales culinarios asociados a convenciones de anime.

En los próximos días se revelarán más artistas y agrupaciones que formarán parte del recorrido, lo que promete una edición aún más amplia que las anteriores.

Lo que debes saber sobre el desfile y Feria “One Day Only Japan

Fecha: sábado 9 de mayo.

Hora: desde la 1 p.m.

Ruta: Central Park West, desde la calle 81 Oeste hasta la 67 Oeste.

Feria callejera: West 72nd Street, entre Central Park West y Columbus Avenue.

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