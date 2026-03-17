Republicanos impulsan debate sobre la Ley SAVE sin votos suficientes en el Senado

Los republicanos iniciaron este martes en el Senado de Estados Unidos un prolongado debate sobre un proyecto de ley electoral que endurece los requisitos para votar, pese a saber que no cuentan con los apoyos necesarios para aprobarlo, informó Associated Press.

La discusión, que podría extenderse por varios días, forma parte de una estrategia para visibilizar la propuesta y dejar constancia pública de las posiciones de cada partido, en medio de la presión del presidente Donald Trump para que el Congreso actúe antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció que no dispone de los 60 votos requeridos para avanzar la legislación, ya que su bancada cuenta con 53 escaños y enfrenta el rechazo unificado de los demócratas y los independientes que votan con ellos.

Aun así, decidió llevar el proyecto al pleno, donde se espera que termine en una votación fallida.

La iniciativa, conocida como Ley SAVE America, plantea exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante y presentar identificación al momento de sufragar. También contempla sanciones para funcionarios electorales que registren a personas sin la documentación requerida y obligaría a los estados a compartir datos con autoridades federales para detectar posibles votantes no autorizados.

Trump ha insistido en que la aprobación de esta ley es clave para los republicanos y ha advertido que no respaldará otras iniciativas legislativas hasta que se apruebe. Incluso amenazó con retirar su apoyo a los miembros de su partido que voten en contra.

El mandatario sostiene, sin presentar pruebas, que el sistema electoral es vulnerable al fraude, pero los demócratas rechazan la propuesta al considerar que impondría barreras innecesarias al voto y argumentan que ya existen mecanismos para verificar la elegibilidad de los votantes.

También advierten que millones de personas podrían quedar excluidas por no contar fácilmente con los documentos exigidos.

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