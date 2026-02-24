Trump exige a los demócratas del Congreso restaurar de inmediato los fondos del DHS y aprobar la Ley SAVE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso para exigir a los demócratas la restauración “total e inmediata” de los fondos del Departamento de Seguridad Nacional y la aprobación de la denominada Ley SAVE, una iniciativa destinada a endurecer los requisitos para votar en elecciones federales.

En una intervención marcada por críticas a la oposición y momentos de tensión en el hemiciclo, Trump acusó a los demócratas de haber permitido lo que calificó como una “invasión fronteriza” antes de su regreso al poder y de estar dispuestos a reabrir la frontera si recuperan el control político.

“Lo único que se interpone entre los estadounidenses y una frontera abierta es el presidente Donald J. Trump y nuestros patriotas republicanos del Congreso”, afirmó.

Exigencia sobre el DHS

El mandatario sostuvo que los demócratas en la Cámara retiraron fondos al DHS, la agencia encargada de la seguridad fronteriza y la protección nacional.

Donald Trump criticó a los demócratas por no aplaudir sus políticas. Foto: Matt Rourke / AP

“Esta noche exijo la total e inmediata restauración de todos los fondos para la seguridad fronteriza y la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró.

Trump vinculó la supuesta reducción presupuestaria con un “cierre demócrata” que, según dijo, ya habría tenido efectos económicos en el pasado.

También aseguró que la falta de recursos afecta servicios básicos, incluso en medio de la fuerte nevada, al señalar que no hay fondos disponibles para pagar a los trabajadores encargados de retirar la nieve.

Durante el discurso, el presidente invitó a los legisladores a ponerse de pie si compartían el principio de que “el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los inmigrantes indocumentados”.

Ante la falta de apoyo visible de buena parte de la bancada demócrata, Trump respondió: “Debería darles vergüenza no levantarse”.

Presión para aprobar la Ley SAVE

Además del tema presupuestario, el presidente pidió al Congreso aprobar la Ley SAVE (Save America Act), que busca impedir que personas sin ciudadanía estadounidense participen en elecciones federales y establecer requisitos más estrictos de identificación para votar.

La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, irrumpió en el discurso de Donald Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Trump afirmó que es necesario exigir prueba de ciudadanía y mostrar identificación oficial para sufragar. También reiteró su rechazo al voto por correo, salvo en casos específicos como miembros de las fuerzas armadas, personas con discapacidad o quienes estén de viaje.

En ese contexto, mencionó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque añadió que le parecía “un buen tipo” con “malas políticas”. Trump lo citó como ejemplo para argumentar que en Nueva York se exigen dos identificaciones oficiales para ciertos empleos municipales, mientras que, afirmó, no se requiere el mismo nivel de identificación para votar.

“Es muy sencillo: todos los votantes deben mostrar identificación y pruebas de ciudadanía”, afirmó.

El presidente también cuestionó a los demócratas por oponerse a esos requisitos y los acusó de manipular los resultados electorales. “¿Por qué no quieren identificación para votantes? Porque quieren hacer trampa”, declaró.

Trump también pidió además poner fin a las políticas de ciudades santuario, que limitan la cooperación de autoridades locales con agencias federales de inmigración. A su juicio, esas jurisdicciones “protegen a criminales” y obstaculizan las deportaciones.

