‘A invertir más en CUNY’: Llamado urgente a que presupuesto municipal aumente recursos

La administración Mamdani y el Concejo Municipal están debatiendo la manera como distribuirán los $127,000 millones que componen el presupuesto de la Ciudad para el próximo año fiscal, y el sistema de educación pública superior de la Gran Manzana manejado por CUNY está haciendo un llamado urgente a que se aumenten los recursos para poder mejorar sus programas y ofrecer mayor cobertura educativa.

Ese es el clamor que este martes hicieron decenas de manifestantes, líderes políticos, voceros de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y estudiantes, quienes recalcaron la urgencia de que la administración municipal inyecte más fondos este año, luego de cuatro años consecutivos de recortes presupuestarios, implementados por el exalcalde Eric Adams. CUNY ha sido vital para el desarrollo educativo de minorías e inmigrantes.

“Los estudiantes de CUNY merecen una iniciativa ‘CUNY para Todos’ de alta calidad y plenamente financiada. Como estudiante que depende del transporte público, que equilibra los estudios con el trabajo y que es testigo a diario del deterioro de la infraestructura en CUNY, sé de primera mano lo crucial que resulta para la ciudad invertir en CUNY y en el futuro de mis compañeros”, afirmó Matthew Ferrer, estudiante del College of Staten Island. “La Ciudad debe invertir en tarjetas OMNY gratuitas para los estudiantes, en una mayor ayuda financiera, en el aumento de la financiación para los community colleges y en fondos de capital para garantizar que los estudiantes reciban la educación que los neoyorquinos merecen”.

La meta es que se destinen $11.7 millones de dólares para ampliar el programa CUNY Reconnect, que ha ayudado a 47,000 estudiantes a reinscribirse en la universidad, $86 millones de dólares para duplicar el número de estudiantes que asisten gratuitamente a los community colleges y $74 millones de dólares para contratar a 352 asesores culturalmente competentes.

Asimismo, que se aprueben $22 millones de dólares para contratar a 119 consejeros de salud mental, $26 millones de dólares para proporcionar fondos que reemplacen los fondos federales de investigación que se han perdido y que se aumente la inversión de capital para reparar la infraestructura de CUNY y modernizar sus instalaciones.

“En un momento en que la educación superior se encuentra bajo ataque en todo el país, Nueva York debería recordar los valores que alguna vez representó. En el pasado esta ciudad creyó tan firmemente en la educación superior pública que CUNY llegó a ser gratuito”, dijo Zaakirah Rahman, coordinadora de la unidad CUNY Rising Alliance, quien destacó la importancia que tiene CUNY en la vida de familias inmigrantes.

“Esa promesa contribuyó a forjar la clase media para generaciones de inmigrantes. Los estudiantes de clase trabajadora e inmigrantes que hoy llenan las aulas de CUNY merecen ese mismo compromiso”, manifestó Rahman. “Demasiados estudiantes se enfrentan a barreras que les impiden acceder a una educación de calidad y recibirla. Si deseamos respaldar el éxito de los estudiantes, debemos invertir en CUNY. Un CUNY gratuito construyó la ciudad de Nueva York que conocemos hoy, y puede construir la ciudad de Nueva York del mañana”.

Los manifestantes recalcaron que actualmente CUNY tiene múltiples necesidades que deben ser abordadas de manera pronta, entre otras la falta de personal y docentes en programas, que se estima tienen 400 puestos vacantes, entre administradores y profesores.

“Los estudiantes de CUNY deberían tener el mismo acceso a docentes de tiempo completo que los estudiantes de la mayoría de las demás facultades y universidades. El objetivo es alcanzar una proporción de 65 docentes de tiempo completo por cada 1,000 estudiantes”, dijo James Davis, presidente del Professional Staff Congress/CUNY. “La matrícula en CUNY ha experimentado un aumento, impulsado principalmente por los colegios comunitarios, por consiguiente, necesitamos que CUNY contrate personal para ocupar puestos a tiempo completo utilizando los fondos que ya han sido asignados”.

Se calcula que para que CUNY pueda operar como debe, se requieren unos $264 millones de dólares por parte de la Ciudad para contratar a 2,876 docentes adicionales de tiempo completo en los colegios comunitarios.

Manifestantes exigen que el presupuesto de la Ciudad 2027 destine más fondos para CUNY. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

La presidenta del Comité de Educación Superior del Concejo Municipal, Rita Joseph, dijo que espera que el organismo legislativo y la administración local avancen en la asignación de recursos millonarios que garanticen la protección de programas vitales financiados por subvenciones y amplíe nuevas iniciativas, no solo para hacer asequible la matrícula sino transporte gratuito para poder llegar a clases.

“Sé de primera mano que CUNY es uno de los mayores motores de oportunidades que nuestra ciudad haya construido jamás. Y hoy me solidarizo con los estudiantes, el cuerpo docente y los defensores de la causa para exigir que invirtamos plenamente en esa promesa”, dijo la legisladora municipal.

“Un CUNY de calidad para todos significa una universidad con personal completo, donde los estudiantes tengan acceso a los profesores, asesores y servicios de apoyo que necesitan para tener éxito. Significa cumplir con los compromisos presupuestarios del año pasado, restableciendo el personal y el cuerpo docente a tiempo completo a los niveles anteriores a la pandemia”, mencionó Joseph.

Akkeem Polack, presidente del Senado Estudiantil Universitario, se sumó a ese llamado y destacó la necesidad de que se liberen recursos para que los estudiantes de CUNY tengan acceso gratuito a las OMNY Card del metro de la ciudad, ya que la falta de recursos para costearse el transporte se vuelve una limitante.

“Para demasiados estudiantes de CUNY, la mayor barrera para el éxito es, sencillamente, llegar a clase. El acceso al transporte no es un lujo; es una necesidad. Y las tarjetas OMNY gratuitas para los estudiantes de CUNY eliminarían una de las cargas financieras más inmediatas que enfrentan nuestros alumnos”, dijo el representante estudiantil. “También aumentaría las tasas de retención y graduación, y fortalecería directamente la fuerza laboral de Nueva York”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, dijo que no solo la Ciudad sino también el estado deben poner sus ojos sobre la educación pública superior y ampliar su inversión a fin de que más estudiantes neoyorquinos reciban una educación de calidad y asequible, y evitar que CUNY entre en declive.

“Parece que cada año tenemos que luchar por las oportunidades básicas de los estudiantes de CUNY para recibir una educación de calidad y asequible. Soy graduado de CUNY por partida doble, y temo que a los estudiantes de toda nuestra ciudad se les niegue el tipo de experiencia transformadora e inestimable que yo tuve en CUNY”, dijo el Defensor del Pueblo.

“En el presupuesto de la Ciudad de Nueva York de este año, respaldar la iniciativa CUNY para Todos (CUNY for All) implica reponer las filas del cuerpo docente y del personal de tiempo completo, ofrecer transporte gratuito para los estudiantes de CUNY, proteger los programas financiados mediante subvenciones y ampliar programas de éxito estudiantil de eficacia comprobada, tales como CUNY Reconnect, ASAP y ACE”, dijo Williams.

Melissa Clarke, directora de políticas para Nueva York de la organización uAspire, recalcó que CUNY siempre ha sido uno de los mayores motores de oportunidades de la Ciudad de Nueva York, y la única manera de mantenerlo por ese camino es a través de la inversión.

“Como una graduada de CUNY que creció en un hogar inmigrante de bajos ingresos en Brooklyn, sé de primera mano lo que el acceso a una universidad pública asequible puede significar para el futuro de una familia”, dijo la exalumna de CUNY. “Pero esa promesa solo se cumple si invertimos en la misma institución que la hace posible. Un CUNY con personal completo, totalmente financiada y, en última instancia, gratuita, no solo es beneficiosa para los estudiantes; es esencial para la movilidad económica de los neoyorquinos y para el futuro de esta ciudad”.

Mientras transcurren las negociaciones del presupuesto que se destinará a CUNY, cuyas aproximadamente tres cuartas partes son financiadas por la Ciudad, las esperanzas de los estudiantes están en que la administración Mamdani dio su palabra de que trabajará con la Ciudad y el Estado “para invertir masivamente en CUNY” en infraestructura, pagar al personal y a los profesores un salario digno, dar tarjetas OMNY gratuitas a todos los estudiantes y eventualmente hacer que CUNY sea gratuita para todos los estudiantes.

Manifestantes exigen que el presupuesto de la Ciudad 2027 destine más fondos para CUNY. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El llamado a destinar más fondos a CUNY se da justo cuando a nivel estatal un grupo de abogados, fiscales de Distrito, proveedores de servicios legales para indigentes y sindicatos solicitan la ampliación de la Asistencia para Préstamos Estudiantiles en el Presupuesto del Año Fiscal 2027.

El clamor es que se destinen más dineros para reforzar la Corporación de Servicios de Educación Superior (HESC) y el programa de Condonación de Préstamos para Fiscales de Distrito y Abogados de Servicios Legales para Indigentes (DALF), los cuales brindan asistencia para préstamos estudiantiles a los abogados que sirven al interés público.

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