Christian Nodal narra el momento en el que presenció un ataque armado junto con Ángela Aguilar

El cantante Christian Nodal se pronunció por primera vez tras el operativo armado en el que se vio envuelto junto a su esposa Ángela Aguilar en Zacatecas, México.

Reportes iniciales indicaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en el fuego cruzado de un operativo armado cuando salían de su rancho en Zacatecas.

En un reciente encuentro con la prensa, el músico fue cuestionado sobre el incidente en Zacatecas ocurrido hace varias semanas. Nodal explicó que en ese momento sintieron mucho miedo, pero aclaró que están a salvo por el trabajo de su equipo de seguridad.

“Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó, pues, tirarme al piso. No sé, la verdad es que simplemente mucho miedo, estar a salvo, los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien, gracias a Dios…”, dijo en declaraciones retomadas por Ventaneando.

Tras su matrimonio con Ángela Aguilar, Christian Nodal se ha convertido en visitante regular de Zacatecas, ya que es donde radica la familia de su esposa. De hecho, Ángela Aguilar posee un rancho en la localidad de Tayahua.

Nodal explicó que tiene confianza en las próximas acciones del gobierno para que mejoren las condiciones de Zacatecas y aseguró que todavía disfruta de vivir en ese estado.

“Claro, estoy esperando que el gobierno actúe y que se quede más tranquilo el estado, la verdad que está pasando por todo México, es una pena. Y yo le tengo mucho amor, me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas, se come delicioso, se vive delicioso por allá…”, dijo.

Luego de que trascendió la información sobre el operativo armado cerca de los ranchos de los Aguilar, el patriarca de la familia, Pepe Aguilar, recurrió a sus redes sociales para aclarar que su familia se encuentra bien.

Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, dijo el cantante en un comunicado.

Pepe Aguilar aseguró que la situación se trata de un operativo activo de las autoridades. “En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, puntualizó el cantante.

El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, explicó que el ataque se produjo tras el arresto de ‘El Branca’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Ese convoy, que iba trasladando a ‘El Braca’, pasó por el Rancho ‘El Soyate’ —que se encuentra cerca de la carretera y pertenece a la familia Aguilar— cuando sufrió una agresión con un explosivo”, explicó Rodrigo Reyes en la conversación.

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