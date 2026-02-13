Pepe Aguilar se pronuncia tras ataque armado cerca de su rancho: “Estamos bien”

El cantante mexicano Pepe Aguilar aclaró que su familia está bien y que no hubo un ataque armado en su rancho en Zacatecas como circuló en redes sociales.

A través de sus redes sociales, el músico aclaró que su familia se encuentra bien y que, contrario a lo que dijeron algunos medios de comunicación, se trató de un operativo que involucró a la policía en el municipio en el que se encuentra su rancho y el de su hija Ángela Aguilar.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, dijo el cantante en un comunicado.

Pepe Aguilar aseguró que la situación se trata de un operativo activo de las autoridades. “En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento”, puntualizó el cantante.

El intérprete se refirió a la violencia que se vive en Zacatecas y espera que la ciudad recupere la paz. “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

El Gobierno de Zacatecas explicó que hubo una agresión armada en el municipio de Villanueva. El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, señaló que “se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”.

El funcionario explicó que durante el operativo se detuvo a ‘El Branca’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras el detenido era trasladado a la Fiscalía se registró un ataque con explosivos contra el convoy cuando pasaba cerca de la propiedad de los Aguilar.

“Ese convoy, que iba trasladando a ‘El Braca’, pasó por el Rancho ‘El Soyate’ —que se encuentra cerca de la carretera y pertenece a la familia Aguilar— cuando sufrió una agresión con un explosivo”, explicó Rodrigo Reyes en la conversación.

