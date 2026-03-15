Christian Nodal intenta frenar la exposición mediática de su hija con Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal aseguró que pretende frenar la exposición mediática de su hija Inti en una demanda con su expareja, la cantante argentina Cazzu.

El artista fue entrevistado por el programa ‘Sale el Sol’ tras su presentación del sábado en la Feria de Texcoco, Estado de México. Nodal fue cuestionado sobre si le gustaría que su hija se dedicara a la música igual que sus dos padres.

Nodal respondió que espera que esa sea decisión de Inti cuando sea más grande. “Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo”, dijo Nodal.

En ese sentido, el cantante explicó que la demanda que impuso contra Cazzu es para evitar la exposición mediática de su hija. “Pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, indicó.

Esta declaración de Nodal ocurre luego de que Cazzu expresó su rechazo a la letra de la canción ‘Rosita’, de Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy, en la que menciona el polémico matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar. Cazzu publicó un extenso ensayo en el que no solo critica la falta de originalidad de la letra, sino que también cuestiona la camaradería masculina en la industria. Asimismo, la cantante dejó ver que Nodal no visita tanto a su hija Inti como debería.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama crónica de un abandono”, escribió Cazzu en referencia al padre de su hija.

Tras la publicación de este ensayo, Nodal no solo restó importancia a la postura de Cazzu sobre la letra de la canción, sino que también reclamó la mención de su hija en esta situación.

“Si esta situación está afectando a mi hija, ni mi teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada. ¿Qué tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?”, respondió Nodal.

Cazzu y Nodal tuvieron una hija juntos. La pareja se separó tras dos años de relación y a pocos meses del nacimiento de Inti. Dos semanas después de anunciar la ruptura, Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar y se casó con ella dos meses después. Esto desató una intensa polémica e incluso rumores de infidelidad, los cuales han sido negados por Nodal en varias oportunidades.

Mientras tanto, Cazzu se ha dedicado a su vida como madre mientras vive en Argentina y a su música, con la que inició una gira por Latinoamérica llamada ‘Latinaje’. Sin embargo, Cazzu ha denunciado desacuerdos con el padre de su hija, ya que, según dijo, Nodal le negó el permiso para que Inti pudiese acompañarla durante la gira.

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