Christina Aguilera es blanco de críticas tras su corto concierto en Ciudad de México

La cantante Christina Aguilera ha recibido intensas críticas tras su concierto en Ciudad de México. Los fans que asistieron al evento 17 de marzo en el Palacio de los Deportes reclamaron la duración del show y otros errores de la artista durante la presentación.

Una de las principales críticas que recibió la artista fue la poca duración del show, que apenas llegó a una hora. Los fans compararon la duración de este concierto con la de otros shows de artistas nacionales e internacionales que alcanzan las dos horas.

Otras de las críticas estuvieron dirigidas al setlist del concierto. Muchos aseguraron que la lista de canciones elegida fue similar a la que eligió en su show en el Tecate Emblema hace dos años. Algunos esperaban un setlist y puesta en escena renovada, pero la artista no ha sacado álbumes nuevos desde su último show en el país que le permitan renovar su lista de canciones.

Christina Aguilera interpretó 17 canciones, entre ellas “Dirrty”, “Genie in a bottle”, “Beautiful” o “Pero me acuerdo de ti”, muchas de ellas en una versión acortada.

Además, la molestia aumentó entre los espectadores cuando la artista confundió a la Ciudad de México con el estado estadounidense Nuevo México. “Te amo, Nuevo México”, dijo equivocadamente la artista sobre el escenario, lo que desató una ola de críticas en su contra y muchos aseguraron que demostró desconexión con su público mexicano.

Una de las principales críticas se centró en que el elevado precio de los boletos no se reflejó en la calidad del show que ofreció la artista. Los precios de los boletos se ubicaban entre $1,215.25 pesos mexicanos (unos $68 dólares) y $5,679.25 pesos mexicanos (unos 318 dólares).

Los espectadores criticaron que durante el show de una hora Christina Aguilera casi no se movió en el escenario, acortó canciones y abusó de las notas altas.

Las críticas al show de Christina Aguilera se suman a otros conciertos de artistas internacionales en México. El show de Olivia Rodrigo en el GNP Seguros de Ciudad de México fue criticado por no contar con la producción completa que la artista suele llevar a sus conciertos en otros países. Asimismo, la cantante P!NK fue criticada por cancelar sus dos conciertos en la ciudad.

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