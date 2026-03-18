Dolores Huerta confirma abusos sexuales de César Chávez: “Tengo casi 96 años y… he guardado un secreto”

La lideresa de derechos civiles Dolores Huerta publicó una postura oficial sobre las revelaciones de abuso sexual de César Chávez, con quien luchó por la defensa de los trabajadores agrícolas y obreros.

Una investigación del New York Times reveló que Huerta está en las varias víctimas de abuso de Chávez, quien había sido un ícono del movimiento surgido en California para defender los derechos de trabajadores latinos.

El siguiente es el texto integral de la lideresa de derechos civiles Dolores Huerta:

“Tengo casi 96 años y durante los últimos 60, he guardado un secreto porque creí que exponer la verdad dañaría al movimiento de campesinos por el cual he luchado mi vida entera.

“Siempre he motivado a las personas a utilizar su voz. Después de la investigación del New York Times de varios años sobre la conducta sexual inapropiada de César Chávez, ya no puedo mantenerme en silencio y debo compartir mis propias experiencias.

“Como madre joven en los años 1960, viví dos actos sexuales separados con César. La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada.

“Había vivido abuso y violencia sexual antes y me convencí de que tenía que soportar estos incidentes sola y en secreto. Ambos actos sexuales con César resultaron en embarazos. Decidí mantener mis embarazos en secreto y después de que nacieron mis niños, hice arreglos para que fueran criados por otras familias que pudieran darles una vida estable.

“A lo largo de los años, tuve la fortuna de desarrollar una relación profunda con estos niños, quienes ahora son muy cercanos a mis otros hijos, sus hermanos. Pero aun así, nadie sabía la verdad completa sobre el modo en que fueron concebidos hasta hace unas semanas.

“Cargué con este secreto durante todo este tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los campesinos fue el trabajo de mi vida. El desarrollo de la unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César ni nadie más obstruyeran el camino. Puse todo lo que tenía en la abogacía y defensa de miles de campesinos y de otros que sufrían y merecían los mismos derechos.

“Nunca me he identificado como una víctima, pero ahora entiendo que soy una sobreviviente —de violencia, de abuso sexual, de hombres manipuladores que me veían a mí y a otras mujeres como propiedad y objetos de control.

“Estoy compartiendo mi historia porque el New York Times ha indicado que no fui la única —había otras. Más mujeres están alzando su voz, compartiendo que fueron abusadas sexualmente y agredidas por César cuando eran niñas y adolescentes.

“Saber que él dañó a niñas me enfurece. Mi corazón sufre por aquellas que han tenido que sufrir solas y en silencio durante años. No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones deplorables que él cometió. Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni los de nuestro movimiento.

“El movimiento de los campesinos siempre ha sido mayor y mucho más importante que el de cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen los avances permanentes logrados a favor de los campesinos con la ayuda de miles de personas. Debemos continuar participando y apoyando a nuestra comunidad, que más que nunca necesita abogacía y activismo.

“Continuaré con mi compromiso con los trabajadores, así como con los derechos de las mujeres, para asegurar que tengamos una voz, que nuestras comunidades sean tratadas con dignidad y que se les dé la equidad que se les ha negado durante mucho tiempo.

“He guardado este secreto demasiado tiempo. Mi silencio acaba aquí.”

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