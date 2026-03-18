Fundación César Chávez anuncia apoyo a familias y tras denuncias contra el líder agrícola

La Fundación César Chávez emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso de trabajar codo a codo con la comunidad para proteger y respaldar a las familias y comunidades latinas a las que sirve luego de las acusaciones que señalan que el activista abusó de mujeres y menores durante décadas.

La institución subrayó que, ante el escenario actual, su prioridad absoluta es mantener la unidad y el servicio directo a las familias trabajadoras. La fundación aseguró que continuará operando sus empresas sociales para abordar necesidades humanas y culturales, fortaleciendo el empoderamiento comunitario.

Recopilarán datos sobre daños a víctimas

En conjunto con la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW), la organización manifestó que seguirán trabajando juntos para proteger y apoyar a las familias y comunidades a las que sirven.

“Estamos estableciendo un proceso seguro y confidencial para quienes deseen compartir sus experiencias de daños históricos y, si así lo desean, participar en iniciativas de reparación y reconciliación. Además, estamos invirtiendo tiempo y recursos para garantizar que la Fundación promueva y fortalezca una cultura laboral segura y acogedora para todos“, señaló la organización.

Respuesta de la fundación a denuncias de conducta inapropiada

La Fundación informó haber tenido conocimiento de acusaciones “inquietantes” sobre conductas sexuales inapropiadas que involucran a César Chávez con mujeres y menores durante su etapa como presidente de la UFW. Ante este panorama, los líderes del movimiento están estableciendo un proceso confidencial y seguro para que las personas afectadas compartan sus experiencias y participen en iniciativas de reparación y reconciliación.

La organización indicó que está invirtiendo recursos significativos para asegurar una cultura laboral segura y acogedora. Por su parte, la organización Voto Latino emitió una postura contundente, señalando que “el presunto abuso sexual de mujeres y menores por parte de César Chávez es indefendible”.

Dolores Huerta rompió el silencio

La polémica alrededor de la figura de César Chávez se acrecentó luego de que Dolores Huerta, la histórica cofundadora de la Asociación Nacional de Campesinos (NFWA), señalara que fue víctima de abuso sexual por parte del líder agrícola en los años 1960.

El testimonio de Huerta, de 96 años, surge a raíz de una investigación del New York Times, que destaca que la activista confesó que durante años ocultó estos hechos por temor a que “exponer la verdad dañaría al movimiento de campesinos”.

“Como madre joven en los años 1960, viví dos actos sexuales separados con César. La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada”, precisó.

Voto Latino se solidariza con sobrevivientes

La organización sin fines de lucro Voto Latino enfatizó que la valentía de quienes denuncian exige una solidaridad total y que el enfoque debe permanecer estrictamente en las víctimas. En su declaración, recalcaron que “los sobrevivientes deben estar en el centro de lo que venga después: no las instituciones, no los legados, no la política”.

“Seamos directos: el presunto abuso sexual de mujeres y menores por parte de César Chávez es indefendible. Ningún contexto, ningún marco histórico y ningún legado excusa el abuso de poder por parte de alguien en una posición de autoridad para explotar a mujeres y menores. Voto Latino condena estas acciones de manera absoluta”, apuntó Voto Latino en un comunicado.

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