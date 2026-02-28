Laura Pausini elogia a Bad Bunny: ‘Es muy sensible’

La cantante italiana Laura Pausini habló de Bad Bunny, cantante puertorriqueño que ha vivido este año un momento muy especial en su carrera por varios hechos que han consolidado su carrera en la industria de la música.

En una entrevista con Billboard, la famosa dijo que el reguetonero es una persona muy cálida y lo comprobó luego de que grabó su tema “Turista”, que incluyó en su álbum “Debí tirar más fotos”.

En la conversación, Laura Pausini afirmó que luego de la grabación de la canción, el artista tuvo un gesto muy especial con ella.

“Me ha enviado un mensaje maravilloso. Dijo que no se esperaba que en su vida un día yo cantara una canción suya, que le encantaba. Y las palabras que ha usado son muy de Benito, porque Benito es muy sensible, muy gentil, y utiliza un lenguaje también cuando se habla en frente de él muy cariñoso, pero nunca falso”, contó.

Además de esto consideró que el Conejo Malo es una persona transparente.

“Creo que es una persona que si no le gusta algo no te dice nada, pero si quiere mostrarte su cariño, lo hace. Es también un poco tímido él, ¿no? Cuando te habla mirándote, por lo menos conmigo siempre estuvo así. Pero te dice lo que siente y es muy bonito”, señaló.

El famoso ha logrado en especial este año una exposición mundial gracias a su gira, con la que ha llevado su trabajo a distintos puntos del mundo.

Además, encabezó el show del medio tiempo del Súper Bowl, enviando un mensaje de unión y respeto para los migrantes en los Estados Unidos por los operativos de detención ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump.

El intérprete de ‘Eoo’ logró este año también que lo reconocieran con el Grammy de Mejor Álbum del Año por su trabajo con “Debí tirar más fotos”.

Sigue leyendo:

Economistas en Puerto Rico coinciden en que impacto a largo plazo de Residencia de Bad Bunny dependerá de gestiones del Gobierno

Residente debutará como director con ‘Porto Rico’, una película protagonizada por Bad Bunny y Javier Bardem

El show de Bad Bunny dispara 1,450% las búsquedas de vuelos a su pueblo natal en Puerto Rico