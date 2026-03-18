¿Fracaso? El valor del equipo de EE.UU que perdió ante Venezuela el Clásico Mundial

Estados Unidos volvió a perder la final del Clásico Mundial de Béisbol. Esta vez, Venezuela derrotó 3-2 a EE.UU en algo que puede catalogarse como un fracaso tras tener una selección de grandes nombres, aunque sin llevarse el título.

De acuerdo a los contratos salariales de sus equipos en MLB, Estados Unidos tenía un roster de $373 millones de dólares en el Clásico Mundial de 2026.

Aaron Judge es el pelotero con el mayor salario con un contrato anual de $40 millones de dólares, siendo uno de los mejores jugadores y capitán de los Yankees de Nueva York.

Solo cuatro jugadores del equipo de EE.UU no tienen un contrato por encima de un millón de dólares: Paul Skenes, Nolan McLean, Pete Crow-Armstrong y Clayton Kershaw.

Los primeros tres tienen contrato por salario mínimo, mientras que Clayton Kershaw se retiró tras la última campaña de Las Mayores.

Thank you, Team USA fans, for the support from the first pitch to the last.



We will see you all again soon. 🇺🇸 pic.twitter.com/Pm9LgSR3al — USA Baseball (@USABaseball) March 18, 2026

Estos son los cinco jugadores con el mayor contrato de la selección de Estados Unidos

Aaron Judge – $40 millones Alex Bregman – $35 millones Tarik Skubal – $32 millones Kyle Schwarber – $30 millones Bryce Harper – $27.54 millones

Venezuela con una valor bastante lejos de EE.UU en el Clásico Mundial

Por su parte, el equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol tiene un valor de $191.4 millones de dólares encabezado por Gleyber Torres, quien recibirá $22 millones de dólares en esta temporada con los Tigres de Detroit

Otros jugadores como Ronald Acuña Jr. recibirán $17 millones de dólares, Willson Contreras recibirán $18 millones de dólares. Ningún otro jugador además de Torres y Eduardo Rodríguez tendrá un salario por encima de $20 millones.

De acuerdo a múltiples reportes, Estados Unidos tenía la nómina más cara en el Clásico Mundial, seguido por República Dominicana como los únicos países con nómina de más de $300 millones de dólares.

Sigue leyendo:

Donald Trump sugiere anexar a Venezuela tras la victoria sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial

Maduro, Judge y DeRosa, protagonistas de los memes tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial